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陳菊訪911紀念館 向台籍罹難者獻花致意

2018-03-25 08:03中央社 紐約24日專電

高雄市長陳菊今天前往位在紐約的911紀念館向7位台籍罹難者獻花致意。她期盼人類社會記取教訓，用更多的包容、理解、互相尊重，避免悲劇再度發生。

2001年911恐怖攻擊事件迄今近17年，當年造成約3000名遇難者，美國政府在倒塌的雙塔遺址興建911國家紀念博物館，並將目前已知罹難者姓名刻在紀念館旁的南北水池邊坡，其中台籍罹難者有7名，4位名字被刻在北池、3名在南池。

陳菊上午利用訪美行程最後一天，在立委劉世芳、駐紐約台北經文處長徐儷文等陪同下，在紀念館旁的南池向台籍罹難者獻花致意。這是911事件後，陳菊首次造訪紀念館。

陳菊接受媒體訪問指出，台灣921大地震、高雄88水災或石化氣爆等，也都造成許多罹難者，感同身受。911恐攻是全世界矚目事件，帶給人類社會許多損失與檢討，我們必須用更多包容、理解、互相尊重，避免悲劇再度發生。這次特別前來向台灣罹難同胞獻花致意，表達追思。

陳菊另外談到台灣是美國反恐聯盟成員國時，特別舉高雄2009年世界運動會為例，當年也曾透過國安系統尋求協助，很高興運動會順利落幕，沒有任何突發事件，這即是國際合作的重要性。

陳菊隨後在館方陪同下參觀911紀念館，下午參訪皇后區美術館台灣藝廊，晚上在法拉盛台灣會館與僑胞餐敘並發表演說，隨後搭機返台，結束訪美之旅。

陳菊紀念館紐約
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