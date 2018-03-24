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烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

第1屆立委趙仲容在國共內戰期間身陷北平未及撤出，因為拒絕中共招降，民國40年3月在北平永定門遭槍決，當年5月台北透過總統府公報發布趙的死訊。趙仲容女兒趙經漢2012年就輾轉經美國抵台，希望國民黨與政府能夠褒揚她父親寧死不屈的氣節。一直到昨天，而且是民進黨執政，這個心願才達成。

前立委、國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方今晚透過臉書表示，他覺得很羞愧！這個國家、這個黨對不起趙仲容烈士！

1951年3月25日，在北京市的「萬人公審大會」上，身兼立委身分的國軍將領趙仲容，被以「蔣介石匪幫殘害人民的罪魁禍首，戰犯蔣經國之得力爪牙、國民黨的忠實走狗、一貫反動反人民的美蔣特務頭子、雙手沾滿愛國學生運動鮮血的主犯，被捕後死不悔改，怙惡不悛，拒絕改造，頑固狡猾，死不坦白」罪名，先被群眾痛毆重傷，然後槍決，得年45歲。在趙仲容的女兒趙安娜奔走下，趙仲容終於被中華民國政府追認為烈士，將入祠忠烈祠

立法院遷台後，第一屆立委部分抵台，部分不及撤出，趙仲容當時在北平，因為華北剿總總司令傅作義與中共謀和，開城投降，趙仲容來不及逃出，全家身陷共區。

民國40年5月4日總統府公報第293號，公布了趙仲容死訊。趙仲容死後60餘年，他的女兒趙經漢輾轉來台，希望政府褒揚父親，協助父親入祀忠烈祠。不過，趙經漢目前還沒有得到政府的回應。

趙經漢曾接受「聯合晚報」訪問表示，母親因為是軍統局人員，遭中共關押勞改，趙家被掃地出門，八位子女全成黑五類，打成右派，兩位從事學術研究的姐姐被迫勞改，學者變掃街，賣血維生，五姐懷孕後，受不了鬥爭投井自殺，八名子女都因為父親付出代價。

改名為趙安娜的她表示，她與女兒分別向國防部、內政部與國民黨求助。民國99年國防部回函表示，沒有找到趙任軍職的資料，入祀忠烈祠需要國民黨報內政部，轉呈行政院後，再由總統核定。

內政部稱趙仲容在台灣沒有戶藉，要求出示當年趙仲容到北京赴任的派令，以及趙遭槍決的判決書。趙經漢表示，當年國民黨將領有多少人投共，都能擔任高官，她父親為國盡忠，不屈而亡，遭共黨槍決後，屍骨無存，趙家為國民黨付出極大代價，國民黨今天卻不斷問他們要什麼？趙經漢說，她只是想要一個精神，一個牌位！

前立委、國民黨智庫 外交及國防組召集人林郁方今晚透過臉書表示，為什麼一位有名有姓的忠義之士，而且還是一位國軍將領和立法委員，竟然要拖這麼久，要他的女兒窮盡力量之後，才得以入祀忠烈祠？作為中華民國公民，作為中國國民黨黨員，他覺得很羞愧！這個國家、這個黨對不起趙仲容烈士！

趙仲容（1906~1951）。圖／趙安娜提供
趙仲容（1906~1951）。圖／趙安娜提供
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國民黨忠烈祠內政部
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