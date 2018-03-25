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戴笠紀念館修竣 總統盼對外開放

2018-03-25 00:31聯合報 記者程嘉文／台北報導

蔡總統八日主持軍情局戴雨農先生紀念館重修落成，在無名英雄紀念碑前行禮致敬。 圖／...
蔡總統八日主持軍情局戴雨農先生紀念館重修落成，在無名英雄紀念碑前行禮致敬。 圖／引自蔡英文總統臉書
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三月八日，蔡英文總統率領國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發與國軍高級將領，前往軍情局主持「戴雨農先生紀念館」重修啟用剪綵。蔡總統特別向創辦人戴笠銅像致敬，並指示軍情局可以適度對外開放歷史。對此軍情局雖表示因為地點敏感，紀念館無法開放，但允諾文物可以公開，讓外界一窺軍情局不為人知的一面。

政府遷台初期的肅清共諜行動，正是由軍情局前身「保密局」執行。對這段白色恐怖爭議歷史，軍情局向總統簡報時，並沒有刻意隱諱，強調過程中恐難免有冤枉案例，但整體而言，保密局成功將中共潛伏在台情報網徹底摧毀，避免台灣赤化，確定了後來的安定。

局長劉德良說，蔡總統對此也表肯定，並指示未來可以適度開放紀念館，讓其他公務機關人員，有機會了解軍情局過去的貢獻與犧牲。官員還透露，總統進入忠烈堂，到烈士牌位與戴笠銅像前，「司儀還沒宣布，便主動鞠躬致敬」。

軍情局「戴雨農先生紀念館」為民國五十年由舊部捐資建立。 圖／軍情局提供
軍情局「戴雨農先生紀念館」為民國五十年由舊部捐資建立。 圖／軍情局提供
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官員指出，戴雨農先生紀念館當初是由局內同仁捐款興建，歷經五十多年，這次進行大翻修，重新布置陳展，讓來賓可以瞭解軍情局成立八十多年來的歷史。當年的舊檔案，近日也都移交國家檔案局，總統府副秘書長姚人多曾兩度帶領民間學者，前來了解整理移交情況。

被視為全局精神象徵的「忠烈堂」，位於紀念館二樓，奉祀幾十年來犧牲同志的靈位，有名可稽者共有四九○三人。其中包括在一九九五、一九九六台海危機中，提供大量情報，因而被捕犧牲的共軍少將劉連昆、大校邵正忠。忠烈堂的上首是戴笠、鄭介民、毛人鳳等三位初期領導人的遺像，以及蔣中正總統親題的「碧血丹心」匾額。

至於未來能否擴大讓外界參觀紀念館？軍情局官員指出，能在紀念館內展出供中外來賓參觀的史料，多半已經沒有機密性；然而紀念館的位置，正位於軍情局營區的心臟地帶，位置本身非常敏感，因此只能供特定人士參觀，恐不能向一般大眾開放。不過未來可考慮與軍史館等單位合作，將一些史料與文物向外界公開，讓民眾瞭解「無名英雄」們多年來為國家付出的血淚。

紀念館蔣中正蔡英文戴笠嚴德發
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