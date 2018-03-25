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軍統龍頭戴笠 一生與局長無緣

2018-03-25 00:37聯合報 記者程嘉文／台北報導

紀念館二樓「忠烈堂」，祭祀歷來4903位殉職幹部牌位，以及戴笠（中）、鄭介民（左...
紀念館二樓「忠烈堂」，祭祀歷來4903位殉職幹部牌位，以及戴笠（中）、鄭介民（左）、毛人鳳（右）等三位初期領導人，「碧血千秋」匾額為蔣中正總統親題。 圖／軍情局提供
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提到軍情局及其前身軍統局，必然會提到創立者戴笠。台北市的雨農路、雨農國小、雨聲國小，也是以他的字「雨農」來命名。不過有趣的是，戴笠生前雖然是國府情報系統的龍頭，一手創立軍統，但畢生從來沒當過局長。

戴笠出身黃埔軍校六期，民國廿一年，軍委會成立「特務處」，抗戰時擴編為軍委會調查統計局，簡稱「軍統」。一直到民國卅五年戴笠空難去世，他都以副局長身分執行業務，局長由蔣中正或錢大鈞兼任。戴笠雖然權傾一時，但畢生的官階都只有少將，死後才追贈中將。

在戴雨農紀念館中，陳列很多情報人員的「道具」，例如袖珍發報機，或以蘇打粉等原料調製「密寫」墨水，寫出來的字經烘烤等特殊手續就可顯現。局長劉德良說，如今雖然科技情報日新月異，但是這些傳統的間諜技巧，各國情報單位都不會放棄。

卅九到四十四年，保密局主要業務是台灣內部的反諜報，最大成就是逮捕並策反中共台灣省工委書記蔡孝乾，將整個在台情報網連根拔起，被捕共諜超過一千人。其中職位最高的，是國防部次長吳石中將。二○一四年，中共為紀念犧牲的情報員，在北京建立「無名英雄紀念廣場」，廣場豎立四座巨型雕像，就是吳石與同案被槍決的陳寶倉、聶曦、朱諶之。

保密局更名情報局，重要業務是對大陸突襲滲透，犧牲慘重，局內展示許多殉職隊員出發前寫給親人的遺書。除了沿海突襲，西南泰緬邊境，情報局也建立名為「光武」的游擊部隊。近年常在媒體曝光的退休少將陳虎門，年輕時也是其中一員。

紀念館的建造者陸根泉，也是民國史上名人。陸根泉創立「陸根記」營造廠，作品包括南京國民大會堂等多處重要建築。陸根泉與戴笠、杜月笙是好友，戴笠在南京的墳墓，也是由陸根記負責。大陸赤化後，中共將戴墓炸毀，花掉大量炸藥才如願。陸根泉跟隨政府來台後，最有名作品是中華商場。情報局興建戴笠紀念館，他是當然的承造者，自己也捐助鉅資。

紀念館戴笠蔣中正抗戰國防部
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