親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
公投盟帳篷被拆
菲離島駐軍爭議
政治
軍事
綜合

促轉會委員名單 本周送立院

2018-03-25 00:51聯合報 記者林河名／台北報導

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
分享

「促進轉型正義條例」去年十二月廿七日經總統公布後，「促進轉型正義委員會」迄今尚未成立、運作。行政院長賴清德已承諾，三月底前會把「促轉會」委員名單送立院審議；行政院本周將提出委員名單，送請立法院行使同意權，以期在四月間通過，趕在五二○前，讓促轉會正式掛牌上路。

促轉會名單即將揭曉，但委員資格限制不少，一度傳出適當人選難覓。光是主委的規畫人選，就傳出總統府資政蕭新煌、曾任台北市長柯文哲競選總幹事的前立委姚立明，以及總統府副秘書長姚人多。但蕭新煌希望投入新南向工作，可望出任即將掛牌的「台灣亞洲交流基金會」董事長；姚立明則因背景遭質疑，姚人多昨天也表示「沒這件事」。

據指出，九位促轉會委員人選已經全部產生，只是仍待賴清德核准，行政院本周內將對外宣布。依規定，促轉會隸屬於行政院，為二級獨立機關；負責規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相。

條文並規定，促轉會應依據法律，獨立行使職權；促轉會委員任職期間也不得參加政黨活動。

由於促轉會高度政治敏感性，委員限制也不少，據指出，民進黨立法院黨團在農曆年後，曾向府院兩次提出建議名單，包含長期投入轉型正義的民間人士，但多位人選並無意願，也讓參與其中的高層大嘆「人不好找」。

轉型正義立法院總統府姚立明賴清德
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

戴笠紀念館修竣 總統盼對外開放

2018-03-25 00:31

軍統龍頭戴笠 一生與局長無緣

2018-03-25 00:37

蔣經國的「蘇聯同學」 入祀忠烈祠

2018-03-25 00:41

大陸戰犯的女兒 來台為父爭公道

2018-03-25 00:45

烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42

原住民參選一般選區須放棄身份 藍委擬修法回復

2018-03-24 22:30

為五星旗打架 李茂生：乾脆凱道打擂台館長壓軸

2018-03-24 16:08

【重磅快評】誰牴觸了民主紅線？

2018-03-24 14:41

總統府今晚關燈1小時 陳建仁籲節能減碳愛地球

2018-03-24 13:59

「不要搞成馬旦」馬英九有阿美族和泰雅族名字

2018-03-24 12:47

今晚關燈一小時 陳建仁在總統府中庭花園微笑入鏡

2018-03-24 10:22

美國務院推特發布黃之瀚訪台 重申美台緊密關係

2018-03-24 00:37

制訂最低工資法、推動台灣隊正名 2公投可開始連署

2018-03-23 23:44

送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」

2018-03-23 22:25

台日交流密切 吳釗燮：雙邊關係麻吉麻吉

2018-03-23 22:01

美中貿易大戰 時代力量呼籲政府摸索新出路

2018-03-23 21:43

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

衝突台派兵占領雅米島？軍事專家：不用期待蔡政府

2018-03-24 16:32

陳師孟：扁是無罪之人 為何中監這麼多限制

2018-03-24 16:03

中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動

2018-03-24 09:54

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

鄭新助批蔡英文「要吃蒼蠅自己抓」 原來是這意思

2018-03-24 13:07

台北市長大亂鬥 孫大千：台灣政治版圖已在進行重組

2018-03-24 16:26

談母前夫性騷擾 李文：台灣女生有幾個敢講出來

2018-03-24 11:21

松山機場存廢 孫大千：留下有利台北市觀光與貿易發展

2018-03-24 14:31

【重磅快評】誰牴觸了民主紅線？

2018-03-24 14:41

唐鳳PK柯文哲？辦公室「無所悉」徐國勇「沒聽過」

2018-03-24 17:15

菲離島據點非針對台 朱學恒：難道是亞特蘭提斯？

2018-03-24 09:35

不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42

扁聯會批蔡英文若不釋善意「要吃蒼蠅自己抓」

2018-03-24 12:59

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29

「不要搞成馬旦」馬英九有阿美族和泰雅族名字

2018-03-24 12:47

中監不准扁參加造勢 羅智強：他吃定蔡英文不敢動他

2018-03-24 16:17

烈士殉難67年後終獲正名 林郁方：黨對不起趙仲容

2018-03-24 23:53

影／扁又踩紅線？「扁聯會」完整致詞看這裡

2018-03-24 13:00

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

吸睛！國民黨參選人朱珍瑤掃街拜票 正妹護士服助陣

2018-03-24 11:47

宣布參選台北市長 邱文祥：不會和藍營整合

2018-03-24 15:13

影╱繼柯文哲之後...嘉義副縣長吳芳銘也摔一跤

2018-03-24 11:21

為五星旗打架 李茂生：乾脆凱道打擂台館長壓軸

2018-03-24 16:08

台北市長參選大爆炸 丁守中：證明柯P做得太差

2018-03-24 11:48

國民黨沒錢！ 10幾個選將只能穿250元宣傳服

2018-03-24 10:00

深澳發電廠環評過關 毒物學家：戴奧辛、汞恐影響人體

2018-03-24 19:55

強調會做得比「同學」好 邱文祥臉書宣布參選

2018-03-24 09:18

扁不能再參加造勢 新勇哥物語：同志比敵人更可怕

2018-03-24 17:42

影／扁聯會成立 批蔡英文對阿扁「無情無義」

2018-03-24 11:11

冷眼集／阿扁們再起 民進黨敬三分？

2018-03-24 12:56

公投盟帳篷被拆 蔡丁貴盼能換柯文哲連任失敗

2018-03-24 18:31

陳師孟：扁說我是他的貴人

2018-03-24 20:02

520前陳歐珀民調要追平對手？議長：沒人理我

2018-03-24 08:51

扁以預錄影片現身扁聯會 中監：進行了解妥適處理

2018-03-24 20:33

影／拆公投盟帳篷 柯文哲：依法行政沒申請就拆

2018-03-24 14:58

外省版柯Ｐ？藍基層拱管中閔選北市長

2018-03-24 13:02

強拆公投盟帳篷 柯文哲：國家不能沒秩序

2018-03-24 11:04

高市議員吳益政宣布投入高市長選舉 尋求在野整合

2018-03-24 13:35

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

扁聯會成立 陳水扁：不是小貓兩三隻

2018-03-24 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top