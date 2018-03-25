促轉會委員名單 本周送立院

2018-03-25 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「促進轉型正義條例」去年十二月廿七日經總統公布後，「促進轉型正義委員會」迄今尚未成立、運作。行政院長賴清德已承諾，三月底前會把「促轉會」委員名單送立院審議；行政院本周將提出委員名單，送請立法院行使同意權，以期在四月間通過，趕在五二○前，讓促轉會正式掛牌上路。

促轉會名單即將揭曉，但委員資格限制不少，一度傳出適當人選難覓。光是主委的規畫人選，就傳出總統府資政蕭新煌、曾任台北市長柯文哲競選總幹事的前立委姚立明，以及總統府副秘書長姚人多。但蕭新煌希望投入新南向工作，可望出任即將掛牌的「台灣亞洲交流基金會」董事長；姚立明則因背景遭質疑，姚人多昨天也表示「沒這件事」。

據指出，九位促轉會委員人選已經全部產生，只是仍待賴清德核准，行政院本周內將對外宣布。依規定，促轉會隸屬於行政院，為二級獨立機關；負責規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相。

條文並規定，促轉會應依據法律，獨立行使職權；促轉會委員任職期間也不得參加政黨活動。

由於促轉會高度政治敏感性，委員限制也不少，據指出，民進黨立法院黨團在農曆年後，曾向府院兩次提出建議名單，包含長期投入轉型正義的民間人士，但多位人選並無意願，也讓參與其中的高層大嘆「人不好找」。