蔣經國的「蘇聯同學」 入祀忠烈祠

2018-03-25 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



趙仲容（1906~1951）。 圖／趙安娜提供 分享 facebook

每年三月廿九日青年節，是中樞舉行春季國殤的日子，如有新殉難或發現的烈士，會在祭典前入祀忠烈祠。本次春祭共有五位新追認的烈士，其中一九五一年被中共槍決的國軍將領趙仲容官階最高，死事也最慘烈。他的女兒趙安娜（原名趙經漢）由大陸移民美國後，就向政府陳情，經過廿年努力，終於通過審查批准入祀。趙安娜特地來到台北，將參加周二的入祀典禮。

趙仲容是山西崞縣人，生於一九○六年，曾就讀北京朝陽大學，由國民黨保送至蘇聯孫逸仙大學，和蔣經國是同學，在國府官場中屬於三民主義青年團系統。抗戰勝利後趙仲容晉升中將參議（國防部現存資料為少將），曾任戰區駐北平辦事處處長、軍委會北平行營新聞處長。一九四七年，擔任國民黨中央青年部的副部長，次年當選第一屆立法委員。

一九四九年一月，共軍包圍北平，華北剿匪總司令傅作義偷偷與共軍接觸。趙仲容陪同國防部參謀次長鄭介民飛往北平，一面催促傅作義南撤，同時監控其動向。此行形同深入虎穴，趙仲容前往機場時，蔣經國親自開車相送。

傅作義最後還是投降，共軍進城後，趙仲容被抄家「掃地出門」，因拒絕登記「反動黨團骨幹份子」，七月六日被逮捕。被囚期間拒絕登報聲明與國民黨脫離關係，拒絕簽名「和平起義」。一九五一年三月廿五日被「萬人公審」槍決。遺體草草埋葬於北京永定門，後來當地興建車站，屍骨無存。

趙仲容的太太經瑞雲是蒙古族，畢業於黃埔軍校，抗戰期間曾經擔任軍統局的諜報工作。丈夫被捕後，她也以戰犯身分下獄，直到一九七五年才最後一批獲釋，一九九七年去世。夫婦兩人有七個女兒、一個兒子，分別以「中華民國蒙漢滿亞」命名，由於父母親的戰犯背景，在歷次政治運動中，都被拉出來整肅。長女趙經中、次女趙經華，都被鬥爭到精神失常；五女趙經蒙，因為被指為國民黨特務，懷著八個月身孕自殺身亡。