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大陸戰犯的女兒 來台為父爭公道

2018-03-25 00:45聯合報 記者程嘉文／專訪

本名趙經漢的趙安娜，經過近廿年的努力，終於達成讓父親入祀忠烈祠的心願。 記者程嘉...
本名趙經漢的趙安娜，經過近廿年的努力，終於達成讓父親入祀忠烈祠的心願。 記者程嘉文／攝影
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「母親生前說，如果你將來出去（離開大陸），一定要去找到我們的黨，把你父親的事情告訴他們。我說，一定會做到。」本名趙經漢的趙安娜說，經過近廿年的努力，過程中不斷挫折，如今終於達成讓父親入祀忠烈祠的心願，總算對媽媽有所交代，「真的很高興，我盡了最大的心力！」

趙安娜說，父親被捕時自己只有九歲，直到母親出獄後，才從媽媽口中得知父親事跡。但身為反革命家庭，不敢對外聲張，直到一九八○年代之後，才敢接觸一些同輩的國府前官員，終於瞭解父親的故事，對於父親為國盡忠、寧死不屈倍感尊敬。

因為受到太多不公平的待遇，趙安娜很早就下決心要離開大陸。直到一九九七年，她到美國探望唸書的女兒，決心留下不再回去。移民美國後，她透過管道探詢趙仲容的事跡，還曾經向寓居長島的蔣夫人宋美齡寫信。駐紐約辦事處長吳子丹將信轉給國防部，但國防部於二○○一年回覆，表示查不到趙仲容的軍職。

儘管如此，趙安娜仍相信母親生前的話，而且在美國一些圖書館，也能找到趙仲容的記載。她於是直接向總統府、行政院、立法院、國防部寫信，結果各方都稱她父親的資料查不到、「不是軍人」。

二○一五年趙安娜來台，當時的國史館館長呂芳上建議她去查總統府檔案，終於查到趙仲容曾在第十二戰區（熱河、察哈爾、綏遠）與北平行營任職的紀錄。至於趙仲容的死因，也在蔣中正總統的檔案中發現，提及趙「被匪處決」。在立法院的檔案中也找到，因為趙仲容「被匪處決」，留下立法委員職務必須遞補的紀錄。經過不斷與國防部函件往返，加上武之璋等台灣朋友的協助，直到今年春節前，馮世寬部長終於批准，讓趙仲容入祀忠烈祠，「我的廿年沒有白費」。

在訪問最後，趙安娜特別主動強調：「我的祖國是中華民國，我出生在中華民國，就是中華民國人。爸爸媽媽為中華民國付出了他們的一生，國家對她的忠臣，應該要有一個正義的回答。」雖然姊妹們這輩子受了很多苦，回想起來一言難盡，「就當是替父母還債吧！」

國防部立法院忠烈祠
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