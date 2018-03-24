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不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

2018-03-24 22:42聯合報 記者程嘉文╱即時報導

1951年3月25日，在北京市的「萬人公審大會」上，身兼立委身分的國軍將領趙仲容，被以「蔣介石匪幫殘害人民的罪魁禍首，戰犯蔣經國之得力爪牙、國民黨的忠實走狗、一貫反動反人民的美蔣特務頭子、雙手沾滿愛國學生運動鮮血的主犯，被捕後死不悔改，怙惡不悛，拒絕改造，頑固狡猾，死不坦白」罪名，先被群眾痛毆重傷，然後槍決，得年45歲。

2018年3月27日，在台北的國民革命忠烈祠，趙仲容終於被中華民國政府追認為烈士。趙仲容的女兒趙安娜（本名趙經漢）特別從美國飛來台灣，參加父親的入祀典禮。趙安娜說，經過近廿年的努力，過程中不斷挫折，如今總算對媽媽有所交代，「真的很激動、很高興，我盡了最大的心力！」

趙仲容是山西崞縣人，生於1906年，曾經留學蘇聯孫逸仙大學，和蔣經國是同學。當年黨政軍沒有明確分野，抗戰勝利後趙仲容晉升中將參議（國防部現存資料為少將），1947年擔任國民黨中央青年部副部長，1948年當選第一屆立法委員。

1949年1月，共軍包圍北平，華北剿匪總司令傅作義與共軍接觸。趙仲容奉命陪同國防部參謀次長鄭介民，飛往北平勸說傅作義，同時監控其動向。此行形同深入虎穴，趙仲容前往機場時，老同學蔣經國親自開車相送。

傅作義最後還是投降，共軍進城後，趙仲容被抄家「掃地出門」，因為拒絕登記「反動黨團骨幹份子」，7月6日被逮捕。被囚期間，他拒絕登報聲明與國民黨脫離關係，拒絕簽名「和平起義」，最後被槍斃。遺體草草埋葬於永定門附近，後來當地興建火車站，屍骨無存。

趙仲容的太太經瑞雲是蒙古族，抗戰期間曾經擔任軍統局的諜報工作。丈夫被捕後，她也以戰犯身分下獄，直到1975年才最後一批獲釋，1997年去世。兩人有7個女兒、1個兒子，分別以「中華民國蒙漢滿亞」命名，由於父母親的反革命背景，在歷次政治運動中，都被拉出來整肅。長女趙經中、次女趙經華，都被鬥到精神失常；五女趙經蒙被指為國民黨特務，懷著八個月身孕自殺身亡。

經瑞雲晚年告訴女兒：如果將來離開大陸，「一定要去找到我們的黨，把你父親的事情告訴他們。」趙安娜1997年移民美國後，就積極與我國政府聯絡，但是歷經多次向總統府、行政院、立法院、國防部陳情，都表示找不到趙仲容的軍籍。

2015年，趙安娜親自來台，在國史館長呂芳上的協助下，終於從總統府的蔣中正總統檔案中，找到趙仲容「被匪處決」的記載；也從立院找到，因為趙仲容死亡，因此選區立委遞補的紀錄。她持續再向國防部陳情，終於在2017年2月初，國防部長馮世寬批准了追認趙仲容的烈士身分，入祀國民革命忠烈祠。

接受記者訪問時，趙安娜不禁激動表示：「我的祖國是中華民國，我出生在中華民國，就是中華民國人。爸爸媽媽為中華民國付出了他們的一生，國家對她的忠臣，應該要有一個正義的回答。」雖然姊妹們這輩子受了很多苦，回想起來一言難盡，「就當是替父母還債吧！」

趙仲容（1906~1951）。圖／趙安娜提供
趙仲容（1906~1951）。圖／趙安娜提供
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趙安娜本名趙經漢，家中八姊弟分別以「中華民國蒙漢滿亞」命名。記者程嘉文／攝影
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