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原住民參選一般選區須放棄身份 藍委擬修法回復

2018-03-24 22:30聯合報 記者鄭媁╱即時報導

2004年，女主播陳淑琬投入台中市區域立委選舉，卻因具有平地原住民身分，遭台中選委會拒絕登記，陳淑琬只好註銷自己的原民身分，投入選戰。為補正過去法令的缺失，國民黨立委廖國棟日前提案增訂「原住民身份法」第9之1條文，如同陳淑琬被迫放棄原住民身份者，未來可望申請回復。

現行「公職人員選罷法」雖未明文限制原住民禁止參選一般區域立委，但內政部函釋卻限制原住民不得參選一般選區，廖國棟日前在立法院質詢時質疑，該函釋形同限縮原住民參政權利，有違憲之虞。

廖國棟質疑，過去政府機關迂腐的思考模式，害一名優秀的原住民被迫放棄原住民身份，害她長年自責，這是多麼不公平的事。他也舉例，民進黨立委蘇巧慧恰好是阿美族媳婦，若未來她的孩子想接棒參選新北市區域立委，依照現行規範，恐必須先放棄原住民身份。 

提案條文明定，原住民若因參與一般公職選舉、或其他法律規範，導致被迫放棄原住民身份者，可申請回復原住民身份。該提案昨天已完成連署，可望在下周院會完成一讀付委。

廖國棟強調，這種個案狀況可能只有幾個，但消弭過往施政錯誤、造成對原住民族權益的損害，才是政府真正該推動的轉型正義工作，「就算個案只有一個，也要修法改正」。經友人代為轉達立委擬推動修法的訊息後，陳淑琬回覆「今年清明，我敢面對我爸了！」

至於函釋要如何修改，廖國棟呼籲內政部盡快改善，並要求中選會不能再讓原住民為參政，還要去選擇是否拋棄原住民身份。中選會主委陳英鈐日前答詢表示，可以鼓勵原住民參選一般選區，對此事會正面看待。行政院長賴清德也說，會讓中選會討論。

原住民廖國棟中選會
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