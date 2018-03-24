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法國槍擊案 外交部：目前無台灣人受影響

2018-03-24 18:38中央社 台北24日電

法國南部23日發生槍擊案，造成死傷。外交部今天表示，外交部長吳釗燮已代表政府向法國駐台代表慰問致意；事發後，駐法國代表處已啟動緊急應變機制，目前沒有台灣人受到影響。

外交部發言人李憲章表示，有關法國南部發生歹徒持槍襲警及超市開槍挾持人質造成死傷，吳釗燮已代表政府向法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）表達慰問之意。

李憲章說，事發後，駐法國代表處已啟動緊急應變機制，提醒旅法國人、留學生、僑胞注意安全，並持續關注相關發展。這次事件已造成4人死亡及多人受傷，目前沒有台灣人受到影響。

外電報導，一名男性槍手在法國南部卡爾卡松巿（Carcassonne）及鄰近的特雷比鎮（Trebes）發動攻擊，已知有3人在人質挾持事件和槍擊中喪生，還有多人受傷。凶嫌已遭警方擊斃。

此外，外交部提醒民眾赴法商旅時，避免前往人多聚集場所，注意自身安全，隨時提高警覺。法國境內如遇急難，可撥打駐法國代表處緊急聯絡電話 （002-33-680-074-994；法國境內直撥0680-074-994）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲協助。（編輯：楊玫寧）

法國吳釗燮槍擊
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