立委提案 勞檢員可匿名詢問工會與員工

2018-03-24 17:02 中央社 台北24日電



國民黨立法院黨團書記長林為洲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立委林為洲今天表示，他提出勞基法等修正草案規定，讓勞檢人員未來可以匿名詢問工會或一定比例的員工，以釐清勞雇間的工作情形。

林為洲告訴中央社記者，過去勞動檢查的檢舉、查訪都要具名，很不符合現在網路時代的做法，很多勞工怕留下紀錄，擔心被公司報復，因此勞動檢查常常沒有效果。

他說，勞動部近兩年勞動檢查，事業單位主要違規項目以未給加班費最多，占約2成，其次為超時加班，第三是未遵守七休一規定，顯見雇主最不守法項目是加班問題。

他表示，勞動基準法日前修正後，擴大雇主使勞工加班的彈性，也將使勞檢的難度提高，有必要賦予勞動檢查員更具彈性的檢查方式，也保護事業內部吹哨者的隱密性，讓勞工願意配合勞動檢查，揪出不法事業單位，以維護勞動者權益。

林為洲說，為了擔心有勞工亂檢舉的情形產生，他提案修正的勞動基準法部分條文修正草案、勞動檢查法部分條文修正草案都規定，勞檢員勞檢時得詢問該事業單位所屬工會，或以匿名形式詢問該事業單位的一定比例員工，以全面性釐清勞、雇工作情形。

他表示，對於拒絕、規避或妨礙勞動檢查的事業單位或行為人，則從現行的新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，加重到15萬元以上、100萬元以下罰鍰，以兼顧勞檢效率及勞資雙方權益。