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監委陳師孟：扁是無罪之人 為何中監這麼多限制

追思政治受難者 高英傑盼歷史不再重演

2018-03-24 17:08中央社 台北24日電

國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區，舉行白色恐怖時期政治受難者追思紀念會，政治受難者家屬高英傑表示，期盼白色恐怖歷史不要再重演，大家能享有得來不易的民主自由。

文化部國家人權博物館、五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣地區政治受難者互助會，今天共同舉辦白色恐怖時期政治受難者追思紀念會，約有100名政治受難者前輩、家屬等出席。

文化部次長丁曉菁表示，人權館在今年正式成立，這是台灣、甚至亞洲第一座專責保存戒嚴時期歷史記憶的博物館，過去一直努力保存白色恐怖歷史，今後也將更強化教育推廣功能，讓更多年輕人認識這段歷史。

原住民政治受難者家屬高英傑致詞時表示，他的父親高一生和泰雅族的原住民青年，因提出大豹社土地歸還陳情書，竟被羅織罪名以涉「新美農場」貪汙案遭逮捕。

後來更指控高一生與匪諜集會涉及叛亂，嘉義地方法院於1954年4月17日針對貪汙案做出不起訴處分，但可悲的是，不起訴的當日，正是高一生與其他6位原住民朋友的槍決日。高英傑期盼白色恐怖歷史不要再重演，大家能享有得來不易的民主自由。

紀念會上也邀請大提琴家歐陽慧儒演出，獻給為自由、人權奮鬥過的每一位勇士。音樂會結束後，與會貴賓手持象徵自由、純潔的百合花，一一走向台前，向犧牲的受難者前輩致上最高敬意。

白色恐怖原住民
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