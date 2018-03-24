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為五星旗打架 李茂生：乾脆凱道打擂台館長壓軸

2018-03-24 16:08聯合報 記者何祥裕╱即時報導

日前繆德生追思會上，因為統促黨攜帶大量五星旗，與泛藍團體發生衝突，台大法律系教授李茂生在臉書貼文戲稱，既然那麼喜歡打，那有種就不要打群架。在凱道上，架起一個擂臺，讓五星、青天白日與蕃薯（或太陽旗，亦可），各派一人混打，館長最後壓軸，觀賞要收費，保證一年後皇城拒馬可以悉數撤掉。

李茂生貼文如下：

既然那麼喜歡打，那有種就不要打群架。

在凱道上，架起一個擂臺，讓五星、青天白日與蕃薯（或太陽旗，亦可）三旗，各組一隊，每天開打。各隊一天只能派一員上陣，採三人混打模式，不設任何規則，打到只剩一人為止，而這人必須於第二天上陣。首日由各隊的領袖開始下場，次日則是由第二號頭目上場。

不分晴雨，不論休假日，全天開打一年。最後一天由館長上場，改成四人混打。欲觀賞擂臺戰的人，必須繳交觀賞費，觀賞費由三方議定，但不得少於一千元。一年的收入必須繳入國庫充當長照支出。最後，各隊的醫療與喪葬費，各自負擔。

如此一來，只要打個一年，保證皇城拒馬可以悉數撤掉，抽煙的人不再懼怕煙捐煙稅，IQOS順利進入國內市場。

網友留言戲稱這是「凱道第一武道大會!?」、「其實兩邊只想打死警察而已，不相信你叫中間的警察撤離，兩邊立馬安靜了」

日前濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘...
日前濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生。本報資料照片 記者鄭清元／攝影
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警察館長李茂生
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