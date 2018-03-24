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檢察總長人選將出爐 時力擬問卷提問

2018-03-24 16:05中央社 台北24日電

時代力量立委黃國昌。聯合報系記者林麒瑋／攝影
時代力量立委黃國昌。聯合報系記者林麒瑋／攝影
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時代力量籍立法委員黃國昌今天表示，時力將對最高法院檢察署檢察總長被提名人提問卷，要求被提名人具體回答有關司法改革等問題。

檢察總長顏大和任期將屆滿，總統依規定須在4月8日前提名新任檢察總長人選，外界研判，總統應會在3底完成提名，將咨文送交立法院。熟悉決策的司法界人士研判，現任台灣高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民呼聲高。

立法院司法及法制委員會成員、民主進步黨籍立委李俊俋告訴中央社記者，總統提出檢察總長被提名人選後，咨文送到立法院，司法委員會預計可能會開公聽會、審查，再交給立法院院會排定日期投票。

至於會問被提名人什麼問題？李俊俋說，會針對總統府司改國是會議中，與法務部較有關的司改內容。

立法院司委會成員、中國國民黨籍立委林為洲說，會深度詢問被提名人過往在各級檢察官的工作表現與紀錄、依法執行職務原則與「有沒有肩膀」等；司改也是重點，包括檢察官評鑑與汰除制度等，會要求被提名人表態。

黃國昌告訴中央社記者，會依過去在立法院行使人事同意權方式，對被提名人提問卷，請被提名人回答。問卷內容可能涉及司改、面對官商勾結的處理與檢察體系內部改革等。

他說，過去幾任檢察總長，有的被彈劾、有的被判刑，希望總統行使提名權時，多聽社會各界意見，提名勇於打擊不法的檢察總長人選。

法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。

立法院李俊俋黃國昌
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