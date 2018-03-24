【重磅快評】誰牴觸了民主紅線？

2018-03-24 14:41 聯合報 主筆室



在反軍人年改身亡退役上校繆德生的追思會上，出現了統派團體手持五星旗的場景，現場因此爆發衝突。總統府發言人黃重諺說，這是「挑戰自由民主，挑戰自己國家體制，並敵視與自己意見不同國民黨的做法」，已經「牴觸民主紅線，台灣社會需高度警惕」。這番話出自總統府發言人口中，令人不禁想問，到底誰牴觸了民主紅線？

五星旗在總統府前飄揚的那一幕，相信多數國人看到了都感不快，甚至憤怒。在台灣，認同這樣行為的，無疑是少數。但是否因為對他們的行為不快甚至憤怒，就可以認定他們「牴觸民主的紅線」？答案顯然是否定的。

無疑的，台灣擁有高度的言論自由，也引以為傲。近年不少陳情抗議活動，還出現過倒掛國旗或者焚燒國旗的場面，都不曾見到總統府認為這「牴觸民主紅線」；顯見對於五星旗如此反應，不過就是「選擇性的正義」罷了。退一萬步言：總統府曾不只一次指責對岸的人權保障落後，沒有言論自由；事實上，在對岸高舉中華民國國旗也只能偷偷摸摸地做。難道總統府認為，言論自由的台灣，竟應該和對岸一樣，容不下一面小小的旗子？

黃重諺又說，那場遊行帶領者，鼓吹推翻自己的政府，傷害自己的國家，類似場畫面一再出現，已引起社會不安；這番話，又和昔日的威權統治者有何不同？更何況，民進黨的基本主張，就是台獨建國，難道其目的不就是推翻中華民國？蔡英文總統仍在野時，甚至曾指摘中華民國是「流亡政府」，難道這不是傷害自己的國家？