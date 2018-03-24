總統府今晚關燈1小時 陳建仁籲節能減碳愛地球

2018-03-24 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「關燈1小時，一起節能減碳愛地球。」副總統陳建仁今天在臉書貼文表示，總統府外牆燈光，今晚將關閉1小時。

「今年，我們將參與 ＠Earth Hour Taiwan (地球一小時) 的活動，」陳建仁說，在今天晚上8點半到9點半，將關閉總統府外牆的燈光1小時，為減緩極端氣候盡一分心力。