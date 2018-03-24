扁聯會批蔡英文若不釋善意「要吃蒼蠅自己抓」

2018-03-24 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



由前總統陳水扁支持者組成的「扁聯會」今天對外宣布成立，理事長郭正典、總顧問鄭新助、前民進黨台北市黨部主委黃慶林齊聲批評，民進黨執政，對陳水扁的限制反而愈來愈多。鄭新助批評，法務部長邱太三說一大堆「瘋話」，民進黨60幾位立委卻沒人出來說話，鄭還用閩南語說，如果蔡英文總統沒有釋出善意，以後「要吃蒼蠅自己抓，我們沒有欠她啦！」

鄭新助說，前總統馬英九將陳水扁關起來，把好好的人關到背尿袋，但起碼馬英九讓陳水扁保外就醫，但民進黨執政、國會過半後，反而沒有進一步動作。現在檯面上的總統、文武百官很多都是陳水扁栽培，結果陳致中要選議員，扁上台上送一顆菜頭也不行。

他說，國民黨一堆立委批評阿扁，法務部長邱太三也說一堆瘋話，民進黨60幾位委卻沒一個出來說話，「選這個要幹嘛，不如不要」。

身兼電台主持人的鄭新助說，之前選舉時，黨內高層交代南部的電台不能幫台聯、自由台灣黨等拉票，要讓民進黨一黨獨大，「阿扁才有救」。當時電台拚死拚活，要讓民進黨拚過半，結果民進黨過半後，「阿扁總統更吃力」。