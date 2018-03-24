「不要搞成馬旦」馬英九有阿美族和泰雅族名字

2018-03-24 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九今天出席全國原住民農特產推廣活動，表示原住民族天賦條件不輸任何族群，但人為條件較少，政府必須要在這方面能讓他們獲得更大競爭力。現場主持人透露，馬除有一個阿美族名字叫馬矅外，還有一個泰雅族名字叫瓦旦。

馬英九也說，他擔任總統時提出「尊重差異、公平正義、推廣自治、自主發展」原住民政策，台北市長任內則力主協助發展原民求學就業與取得住宅，讓原民發展能被保障，現任立委孔文吉就是他當時的原民會主委。

馬英九2005年當選國民黨主席時曾自我介紹表示，馬曜與瓦旦在阿美族與泰雅族語中，都是指勇士的稱謂，還要大家叫他「馬曜、瓦旦，不要搞成馬旦」。

馬英九今天上午穿著阿美族服飾出席全國原住民農特產推廣活動，並先後以阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、太魯閣族、賽德克族、噶瑪蘭族、雅美族、魯凱族9族語言與原民打招呼，其中排灣族還講了兩次。