冷眼集／阿扁們再起 民進黨敬三分？

2018-03-24 12:56 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 周佑政



陳致中參與高雄市議員選舉，他的父親陳水扁近期動作頻頻，出席造勢晚會、親筆手書替兒子拉票，讓陳致中初選民調衝上第一，「阿扁們」醞釀大半年的政治團體扁聯會也正式宣布成立。年底地方選舉開跑，渾身充滿政治細胞的陳水扁與護主心切的阿扁們，勢必不會缺席。陳水扁在南部、深綠族群擁有一定影響力，民進黨是否會敬扁三分，值得關注。

正在保外就醫的陳水扁，屢屢踩紅線，挑戰中監不上台、不演講、不受訪、不談論政治的四不原則，引發外界批評。然而，民進黨政府始終睜隻眼閉隻眼。這種忍讓，除了黨內有部分人士發自內心的同情扁，認為應給扁更大的自由空間，更大的原因，是忌憚陳水扁仍有政治影響力，不敢激怒扁。

去年底陳水扁出席高雄簽書會，現場扁迷人山人海，彷彿巨星降臨，連陳菊也出席還表示歷史會給扁公平論斷。今年初陳水扁也在私人群組推出「新勇哥物語」，內容常暗諷蔡英文。

陳師孟接任監委後，不假辭色的為扁「伸張正義」。日前民進黨高雄市議員初選，將代表綠營參選市長的陳其邁也替陳致中站台。再再顯示陳水扁依舊活躍，也充滿影響力。

熟悉台南高雄的綠營人士曾私下表示，民進黨南部的鐵桿支持者，對現在蔡政府執政，有所不滿，尤其無法接受，民進黨重返執政後，始終對特赦陳水扁議題冷處理。許多挺扁的深綠群組，也常出現批評蔡英文的激進言論。雖然陳水扁本身，沒有過度反應，但是阿扁們的躁動，扁不會感受不到。

年底大選將屆，可以預期，扁迷與陳水扁本人的動作，將會愈來愈頻繁。民進黨礙於對陳水扁的情分或政治現實考量，仍將保持尊重。但對一位貪腐的前總統，及因為選舉利益，再度與扁站在一起的綠營人士，社會不會有容忍空間，「阿扁們」的激憤群起、社會反貪腐的撻伐聲浪，執政的民進黨終須面對。