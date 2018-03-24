中監不准扁參加造勢活動 陳致中：父親有預感

相關新聞
中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動2018-03-24 09:54
影╱繼柯文哲之後...嘉義副縣長吳芳銘也摔一跤2018-03-24 11:21
今晚關燈一小時 陳建仁在總統府中庭花園微笑入鏡2018-03-24 10:22
吳秉叡評侯友宜選戰策略 保守沒有張力2018-03-24 11:46
影／扁聯會成立 批蔡英文對阿扁「無情無義」2018-03-24 11:11
扁造勢活動播影片或直播算違規嗎？中監：遇到再說2018-03-24 10:48
美國務院推特發布黃之瀚訪台 重申美台緊密關係2018-03-24 00:37
制訂最低工資法、推動台灣隊正名 2公投可開始連署2018-03-23 23:44
送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」2018-03-23 22:25
台日交流密切 吳釗燮：雙邊關係麻吉麻吉2018-03-23 22:01
美中貿易大戰 時代力量呼籲政府摸索新出路2018-03-23 21:43
振興花蓮觀光 吳釗燮率駐台使節參訪花蓮2018-03-23 21:04
黃健豪諷：蔡政府連維安都超越了一般人的想像！2018-03-23 20:53
柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法2018-03-23 20:53
被問打開兩岸的鑰匙？賴清德：對等、尊重、求同存異2018-03-23 19:53
「扁聯會」明成立支持陳水扁 以免一再遭受政治迫害2018-03-23 19:53
沃草／司法冤案不用道歉、不用負責？ 段宜康：檢察官難道有「豁免權」？2018-03-23 19:12
蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾2018-03-23 18:06
「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸2018-03-23 18:05
軍改案政院擬下周通過 副總統26日會立委拍板2018-03-23 17:58
「反同婚」團體3公投提案 被中選會要求限期補正2018-03-23 17:06
【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?2018-03-23 16:56
談波頓 呂秀蓮：美國用行動表示台灣重要2018-03-23 16:38
專治恐怖情人！內政部研擬「糾纏行為防制法」防勾勾纏2018-03-23 16:22
綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？2018-03-23 16:18
正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關2018-03-23 15:04
聯晚精采30／「太苦了」余文返職場 避談往事2018-03-23 14:31
綠籲取消警加班費上限 人事行政總處：通盤檢討2018-03-23 14:28
聯晚精采30／追弊！扁有罪 馬無罪確定2018-03-23 14:28
悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎2018-03-23 14:27
警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限2018-03-23 12:51
立委提案 空污嚴重惡化得停班停課2018-03-23 11:50
綠營擁抱希特勒？羅智強：拿鄭南榕案打侯友宜無理2018-03-23 09:18
整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」2018-03-23 09:00
有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的2018-03-07 11:59
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
熱門文章
馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙2018-03-23 12:29
雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密2018-03-23 14:43
新聞眼／此時拆深綠場子 柯文哲為哪樁？2018-03-24 00:10
綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？2018-03-23 16:18
黃健豪諷：蔡政府連維安都超越了一般人的想像！2018-03-23 20:53
「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸2018-03-23 18:05
北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由2018-03-23 16:47
乾淨的煤到底是啥？賴清德教學：clean coal2018-03-23 23:58
警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限2018-03-23 12:51
公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語2018-03-23 20:04
刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長2018-03-23 13:25
中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動2018-03-24 09:54
北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費2018-03-23 17:14
送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」2018-03-23 22:25
看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」2018-03-24 08:00
哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕2018-03-23 11:56
八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除2018-03-23 17:22
謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部2018-03-23 12:11
在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品2018-03-23 13:38
【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?2018-03-23 16:56
悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎2018-03-23 14:27
繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠2018-03-23 12:21
美境外入境審查 目前8國18據點實施2018-03-23 20:51
柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法2018-03-23 20:53
影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人2018-03-23 13:42
雅米島菲駐軍爭議 外交部:持續向菲表達我方嚴正立場2018-03-23 16:47
呂秀蓮挑戰柯文哲：該讓女性來治理台北市了2018-03-24 00:20
赴美可望在台境外通關 外交部評估效益2018-03-23 13:57
軍改案政院擬下周通過 副總統26日會立委拍板2018-03-23 17:58
公投盟立院外帳篷一搭十年 柯文哲下令拆了2018-03-24 00:05
菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益2018-03-23 18:17
傅崐萁：民進黨政府放狗咬人2018-03-23 13:32
「扁聯會」明成立支持陳水扁 以免一再遭受政治迫害2018-03-23 19:53
正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關2018-03-23 15:04
專家批觀塘案資料不足 中油：資料足就得諾貝爾獎了2018-03-23 18:47
公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」2018-03-23 14:25
菲離島據點非針對台 朱學恒：難道是亞特蘭提斯？2018-03-24 09:35
影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工2018-03-23 13:32
蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾2018-03-23 18:06
影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域2018-03-23 15:35
留言