中監不准扁參加造勢活動 陳致中：父親有預感

2018-03-24 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁3月17日參加兒子陳致中為民進黨高雄市議員初選舉辦的造勢晚會，上台為陳致中加油，台中監獄今天認定扁違規，並表示以後不會同意扁參加選舉造勢活動。對此，陳致中說，晚會之後，他的父親就有預感，可能中監有壓力。

陳致中說，他的父親告訴他，無論多困難，都要他以人民為念，打拼爭氣；父子連心，親情牽掛，都是一輩子，不會讓他孤單。