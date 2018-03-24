影╱繼柯文哲之後...嘉義副縣長吳芳銘也摔一跤

2018-03-24 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅北國小為資助世界展望會貧童，5年前由學校老師林䧮谷發起「跑1圈捐1元助童」活動，今天上午全校師生聚集操場，共同跑完最後一圈，正式宣布達成50萬捐款目標，將可資助世界展望會6名外國兒童長大。

今天上午「梅北愛慢跑、愛的一哩路」 活動，不僅聚集全校師生參加，嘉義縣副縣長吳芳銘，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評，及社區居民都到場，為長達5年的愛慢跑活動跑完最後一圈。

槍聲響起後眾人開心慢跑，部分小朋友奮力前衝，吳芳銘不願落後，最後50公尺也大步衝刺，沒想到在司令台前摔跤，讓許多人嚇了一跳，吳芳銘則開心站起來說「沒事，我假摔！」

梅北國小跑一圈捐1元活動，今天完成50萬目標，副縣長吳芳銘還摔了一跤。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

前梅北校長現任溪口國小校長陳媺慈說，當初林䧮谷提出跑1圈捐1元助童構想，立即獲得師生贊同，經討論決定由每班小朋友共同認養同年紀外國小朋友一名，全校6個年級共支助瓜地馬拉、亞美尼亞、馬拉威、耶路撒冷、孟加拉，及賴索托等六國兒童，讓愛的足跡遍及全世界六大洲。

她說，學生們得知跑操場1圈、校方就尋找1元資助後，每天都認真跑步，連周邊社區居民得知這活動，早晚都到校園慢跑，跑完幾圈就在登記簿上填寫資料。