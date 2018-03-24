黃國昌：台南市長未決定支持對象 市議員至少推3人

2018-03-24 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



時代力量今成立台南黨部永康辦公室，時代力量執行黨主席黃國昌表示，針對台南市長選舉，尚未決定支持人選，市議員方面，除了已提名永康區林易瑩外，至少還會再推出2名人選，目標是成立自己的黨團，台南市需要新的政治力量，擔任監督市政的角色。

時代力量今天在台南永康成立辦公室，也是市議員參選人林易瑩選戰據點，多位永康里當地里長到場，因民進黨市長已確定提名黃偉哲，但黃國昌說，時代力量在台南市長要支持誰，還在討論的階段，現在最重要的是找出好的市議員人選，在市議會成立自己的黨團。

黃國昌表示，市議員已有人選，還在最後確認中，時機成熟，經常黨的提名程序就會公佈，不一定是有年齡的限制，重要的是堅持核心進步的力量，候選人清廉很重要，台南市需要新的政治力量，能夠為年輕人發聲，為進步的價值發聲，也讓大家看到台南的未來。