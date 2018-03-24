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強拆公投盟帳篷 柯文哲：國家不能沒秩序

2018-03-24 11:04聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

公投盟長期搭設在立院外的帳篷昨天被北市府強行拆除，台北市長柯文哲今被問及為何突然下該決定，是否為政治考量要討好統派？柯文哲回應，他不需要討好任何人，因為昨天昨天上午開治安會報，他問警察局，松菸槍擊案三次的幕後主使人找到了沒有？警察局回應還沒找到。 他又問上次一例一休大遊行，妨礙交通的抓到幾個？警察局回覆表示提報5個。他再問中山一派出所為什麼有四個員警被收押，接著突然問了在場單位，立法院外面圍牆外的抗爭站多久了？ 後來下面的可能被K到最後受不了，就跑出去拆了。

媒體追問是否會擔心此舉引起深綠的不滿，柯文哲回應「不會啦」， 他強調對於陳抗還是要依法行政，不能不申請就來佔領馬路，這樣他也不同意。對於蔡丁貴指是因為他要參選台北市長，所以才被拆帳篷，柯文哲笑回，他問了新工處，結果是倒過來，是市政府通知他要拆之後，他才宣布要參選。

目前立法院外的陳抗團體還有包括八百壯士等團體，是否將一起處理？柯文哲表示，這些都會會統一處理，一切依法行政。媒體追問，對於西門町也有統派團體插旗，是否也會處理？柯文哲回應，完全要按照目前的法令，不申請就拆，「這個國家不能繼續這樣沒有秩序」。 是否會擔心這樣會升高統派的怒氣？柯文哲說，「如果怕統派生氣、獨派生氣，那什麼事都不要做了」。 他一再強調這個國家不能這樣，完全沒有秩序，法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的。

雖然公投盟在立院外紮營是前任市長就開始，柯文哲對此表示，不會批評別人，他自己也上任三年了，但是台北市要處理的事情很多。最近警察局和新工處對於陳抗將討論SOP，不能沒有規則。至於被公投盟指控是中國在台灣的代言人， 柯文哲表示，這個不會，沒有那麼嚴重這樣說就是口水了。

台北市長上午與企業領袖座談。記者莊琇閔/攝影
台北市長上午與企業領袖座談。記者莊琇閔/攝影
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柯文哲警察陳抗
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