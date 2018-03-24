扁造勢活動播影片或直播算違規嗎？中監：遇到再說

2018-03-24 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統陳水扁因「上台」為參選高雄市議員的兒子陳致中送好彩頭，被台中監獄認定違規，爾後不能參加造勢活動，但如果以事前拍影片、或臉書直播「現身」在活動場所，是否屬違規？中監表示「遇到再處置」，但強調如有重大違規情事，縱使病情未漸改善，中監仍得報請廢止保外醫治許可。