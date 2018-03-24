中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動

2018-03-24 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統陳水扁（左）三月十七日站上兒子陳致中的造勢晚會台，大大擁抱陳致中。聯合報系資料／記者劉學聖攝影 分享 facebook

保外就醫的前總統陳水扁，本月17日參加兒子參選高雄市議員的造勢活動，違反「不上台」規定，台中監獄經連日審核，認定扁違規，決議爾後扁申請此類性質活動，中監將不予核准；並強調保外醫治受刑人，如有重大違規情事，縱使病情未漸改善，中監仍得報請廢止保外醫治許可。

台中監獄副典獄長李進國今天上午表示，前總統陳水扁參加3月17日其子陳致中的造勢晚會，中監明白揭示「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

經中監調查，扁參加活動，由於現場氣氛及眾人簇擁等因素影響上台，雖非主動為之，且能自我克制，未發表談話、及接受媒體採訪，但上台行為，仍非中監許可的參與範疇，而屬違規參與活動，考量這類活動，有強烈政治性，主辦單位難以掌握。

且扁又因罹病步態不穩，自行或被眾人簇擁下上台，亦也危及人身安全之虞，並招致社會輿論指摘情事，參與這類活動，顯然對扁安全與健康、社會和諧有不良影響。

因此有關陳前總統爾後申請此類活動，中監將不予核准，也希望扁珍惜保外醫治機會，妥以療養病情。

同時，中監再次強調扁保外期間，應遵守104年1月5日簽具保證書，應行注意要項及保外醫治受刑人管理規則，勿逾越相關規定。保外醫治受刑人如有重大違規情事，縱使病情未漸改善，中監仍得報請廢止保外醫治許可。