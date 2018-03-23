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制訂最低工資法、推動台灣隊正名 2公投可開始連署

2018-03-23 23:44聯合報 記者林河名／台北報導

中選會14日曾舉行「是否同意以台灣為名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧...
中選會14日曾舉行「是否同意以台灣為名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」公投提案聽證會，公投提案領銜人紀政（右2）在聽證會陳述意見。 中央社
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中選會昨天召開委員會議，通過兩項全國性公投提案，包括時代力量立委黃國昌所提「制訂最低工資法」，以及前立委紀政所提「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加國際運動賽事」。中選會將分別函請戶政機關查對提案人，若提案人合乎規定，即可進入連署階段。

此外，台北市前市長郝龍斌所提「你是否同意政府開放日本福島三一一核災相關地區，包括福島與周遭四縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票案，昨天會中決議，有舉行聽證會釐清相關爭點之必要，將依法定程序發布公告舉行聽證。

反同婚人士游信義所提「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」、曾獻瑩所提「你是否同意以婚姻以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」及「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），不應對孩子實施同志教育？」等三個全國性公民投票案，均經決議函請提案人之領銜人限期補正後，再提下次委員會議審議。

「推動『台灣隊』正名」公投提案，是由「二○二○東京奧運台灣正名行動聯盟」發起。提案領銜人紀政日前表示，推動「台灣隊」正名，在國際賽事有明確的理論依據，也有歷史前例可循。

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