台日交流密切 吳釗燮：雙邊關係麻吉麻吉

2018-03-23 22:01 中央社 台北23日電



外交部長吳釗燮表示，台灣與日本在歷史、文化、經濟等領域有密不可分的關係，兩國在防災、教育、觀光、青少年交流方面也很密切，台日關係可說是「麻吉麻吉」。聯合報記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

外交部長吳釗燮今天表示，台灣與日本在歷史、文化、經濟等領域有密不可分的關係，兩國在防災、教育、觀光、青少年交流方面也很密切，台日關係可說是「麻吉麻吉」。

台北市稻江高級護理家事職業學校主修日文的學生今天參訪外交部。吳釗燮致詞時表示，日本是台灣重要的鄰邦與盟友，兩國在歷史、文化、經濟等領域有密不可分的關係，在防災、教育、觀光、青少年交流方面也很密切，兩國地方政府也簽署許多交流協定。

吳釗燮形容：「台日雙邊關係可以說是麻吉麻吉」。

同時，吳釗燮提到，在日本政界友人的推動下，許多日本高中生畢業旅行的地點都選在台灣。這表示，台日之間不僅高層關係好，青年間的交流也有非常好的基礎。

談到台日密切友好的關係，吳釗燮提到，日本發生311地震後，來自台灣的捐款名列各國之首。今年2月花蓮發生地震，日本派遣專家小組並攜帶深層生命探測器來台協助救災，日本首相安倍也親自寫書法，為台灣加油打氣。

吳釗燮期盼，在場的學生將來扮演台日交流的種子，讓台日關係永續發展，也鼓勵他們未來報考外交特考，進入外交部服務。

參訪行程還包括台灣日本關係協會秘書長張淑玲針對台日關係發表專題演講。

外交部表示，稻江的學生是吳釗燮2月底接任外交部長後，第一批到外交部參訪的團體。吳釗燮出席致詞顯示對青年學子的重視。

此外，吳釗燮上任百日內優先推動的工作目標也包括走入校園，與年輕學子對話，分享外交經驗，鼓勵加入外交團隊。