美中貿易大戰 時代力量呼籲政府摸索新出路

2018-03-23 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



川普單挑中國掀起貿易戰。路透 分享 facebook

時代力量今天發聲明表示，美國總統川普今清晨宣布將對中國進口產品每年徵收大約600億美元的關稅，以懲罰中國對美國知識產權和商業秘密的盜竊，時代力量支持對等、互惠、公平的自由貿易，但也了解這波對中國的制裁，對台灣經濟的傷害，呼籲政府應有具體作為。

聲明指出，政府應該要有具體作為，不該以制裁項目與幅度的詳細清單尚未出爐，所以影響仍待評估，這只是藉口。合理做法是在事前就作沙盤推演，並推估最壞劇本。以美國對進口鋼鋁課徵額外關稅為例，台灣未能暫時列入豁免國家，賴清德院長的回應卻只是待鄧振中政委回國後，將和鋼鋁業者討論，看如何因應新局勢，「難道我們事前都沒辦法預判這種該如何因應，要拖到回國才能處理嗎？這是我們經貿談判代表該有的表現嗎？」

時代力量呼籲蔡政府，美中貿易戰對台灣終端產品銷美企業的衝擊、經濟成長的損害等都應作好評估和細部研究，應儘快向國人報告，並提供相關企業可行的避險措施和損害控管。更重要的是，如果台灣經濟下滑超出預期，政府要能夠平穩股匯市；穩定社會；安定人心。

「對於美中貿易戰的衝擊，我們是戒慎恐懼，但危機就是轉機。」時代力量說，過去20年，台灣經濟發展過於依賴中國，也因而錯過產業升級與轉型的關鍵時刻，導致現在的停滯和困境。台灣需要利用這次美中大戰的契機，勇於和過去未竟的經濟奇蹟道別，摸索新的出路，重新在全球貿易體系站穩腳步，並且證明台灣是印太戰略不可或缺的盟友，並能作出更多貢獻。