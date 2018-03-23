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公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法

2018-03-23 20:53聯合報 記者徐偉真╱即時報導

葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
葉毓蘭。聯合報系資料照／記者袁志豪攝影
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台北市長柯文哲出奇招，跑到派出所批公文；前警大教授葉毓蘭說這是標準的「鋸箭治療法」，他在那邊當然不會有業者想要行賄，但是現在也沒有業者會明目張膽得去派出所送錢了，「除非是你把葉克膜裝在他腦袋裝壞了」。

中山警分局中山一派出所本月12日發生員警涉包庇酒店媒介性交易的嚴重風紀案，所長及三名員警涉貪，於14日下午遭法院裁定收押。

葉毓蘭說，柯文哲出這招，「你說他不好，不是，但是說他好，又不是」，他坐在派出所，局長也在，當然沒有業者去，但是，現在也沒有業者會明目張膽得去派出所送錢了，除非是你把葉克膜裝在他腦袋裝壞了。

葉毓蘭說，應該想辦法解決最基層員警的需求，不要讓他們在台北市當警察的，名義上有首都加級，勤務重得好像是賣血的血牛；而首都警察的薪資又不比別人好，但是所有的開銷都嚇人的高，把社會住宅優先給基層警消申請，讓他們可以住在離駐地較近的宿舍，可以有較多的時間休息。「不然，不是必須像去年在中和違建火災中被燒死的吳興街警員王志偉，為了把薪水省下來給爸媽，自己跑到遙遠的中和去租違建；或者就是自己想辦法找財源貼補的收賄」。

葉毓蘭說，沒有警察是立志要收賄，「先從問題根本解決起吧！」

葉毓蘭警察違建
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