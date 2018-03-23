「扁聯會」明成立支持陳水扁 以免一再遭受政治迫害

2018-03-23 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「扁聯會」表示，希望團結所有「阿扁們」的力量，給予陳前總統必要的支持，以免其一再遭受政治迫害。圖為2008年，陳水扁被上手銬收押，高舉雙手喊「司法迫害」。聯合報系資料照 分享 facebook

由前總統陳水扁支持者組成的「扁聯會」，明天舉行記者會對外宣布成立。「扁聯會」表示，他們雖不是政黨，但會善用群體的力量，只要是真正支持陳水扁，且認同其「一邊一國」及「公投自決」理念的人，「扁聯會」都會給予支持。

「扁聯會」今天發出新聞採訪通知指出，他們的前身是「阿扁聯誼會」；為了永續經營，也為了推廣與落實陳水扁的政治理念，去年以「扁聯會」的名義向內政部申請立案，於2017年12月2日獲准成為正式的社會團體。明天將舉行記者會，對外宣布「扁聯會」的成立。

「扁聯會」表示，一方面希望成為世界各地「阿扁們」的家，另一方面也希望團結所有「阿扁們」的力量，給予陳前總統必要的支持，以免其一再遭受政治迫害。

「扁聯會」並表示，由於歷史因素及國際情勢的演變，使台灣一直無法獨立建國，且以台灣之名加入聯合國，因此，「扁聯會」的宗旨是「推廣與落實陳水扁總統的政治理念」，任務是要推動「台灣中國一邊一國及台灣入聯公投自決」。

「扁聯會」強調，他們不是政黨，也不會推派人選參與選舉，但「扁聯會」會善用群體的力量，吸引理念相同的政治人物，一起為陳前總統及台灣而奮鬥；只要是真正支持陳水扁，且認同其「一邊一國」及「公投自決」理念的人，「扁聯會」都會予以支持。