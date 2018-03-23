被問打開兩岸的鑰匙？賴清德：對等、尊重、求同存異

2018-03-23 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院長賴清德日前說，九二共識這把鑰匙在台灣找不到。對此賴清德強調，是對等、尊重，求同存異，對台灣設定一個達不到的前提，對兩岸交流沒有幫助。記者余承翰／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德日前說，九二共識這把鑰匙在台灣找不到。今天國民黨立委許毓仁在立法院總質再度詢問賴清德「打開兩岸的鑰匙是什麼？」對此賴清德強調，是對等、尊重，求同存異，對台灣設定一個達不到的前提，對兩岸交流沒有幫助。

許毓仁問，賴清德擔任台南市長期間曾訪問上海，現在賴已是閣揆，看待中國大陸是否不一樣？對此賴清德說，他的兩岸立場完全一致，他在上海也說過求同存異，讓兩岸間自信交流，透過彼此了解、理解、諒解、和解和平演進，現在立場還是一樣。

隨後許毓仁又問，賴清德曾在上海說「台獨是台灣人民極大的共識」，現在一樣嗎？賴則回，現在他主張台灣是主權獨立的國家，與對岸互不隸屬，這是台灣最主流的意見。許毓仁追問，對台獨是保留態度？賴清德未正面回答，僅說「民進黨的主張也是如此，台灣未來前途應由兩千三百萬人決定。」

許毓仁也問賴清德，若有機會造訪大陸，有沒有意願？賴清德回應，中國國家主席習近平因修憲已經取消任期限制，西方看待這個動作是覺得，過去希望藉由交流讓中國在政治上民主，恐怕達不成，這種氛圍下，他不宜去表達現在要不要去中國訪問的立場。

許毓仁又問，如果在第三地呢？賴清德說，這不是行政院最重要的工作，兩岸是總統職權，要促進兩岸交流，也是總統府的權責，他現在的責任是率領行政院團隊做實事、發展經濟，並壯大台灣。