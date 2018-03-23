影／拆了！公投盟帳篷屬違建 北市府強制拆除

2018-03-23 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



公投護台灣聯盟長期在立法院外設置帳篷近10年，今天下午北市建管處派人強制拆除，過程中警方與公投盟支持者發生衝突。建管處表示，20日接獲民眾檢舉，指公投盟未申請路權，卻仍在該處搭篷，建管處即派人到現場查報，並要求自行拆除。不過，面對市府鐵腕措施，公投盟痛批柯文哲向統派靠近，箝制集會自由。