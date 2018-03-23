蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾

2018-03-23 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



總統蔡英文今前往新店山區祭拜掃墓祭祖，所幸一切順利並未有人干擾。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

獨派人士今年2月28日前往桃園慈湖的故總統蔣中正先生陵寢，以紅漆潑灑靈柩與遺像，台北市前議員、中華統一促進黨捍衛隊隊長李承龍等4人，這月初開車闖入新北市新店山區的總統蔡英文父親蔡潔生墓園，被新北警方攔下，今日蔡英文上山掃墓祭祖，所幸一切順利並未有人干擾。

新北警方今下午2點多就在現場巡視，一台貨車因為停放在路邊而遭請離開，不過民眾略顯不滿，認為總統來卻要把放在一旁的貨車開走，實在不方便，所幸蔡英文掃墓祭祖過程中，並未遭到其他人抗議與干擾。