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北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市政府工務局今下午以未申請路權為由，強拆位在濟南路上的公投盟帳篷，群眾憤慨抵抗，遭警方抬離後，工作人員開拆帳篷。

公投盟今下午發出聲明，從2008年以來駐守立法院門口，長期都有申請路權以及帳篷設置核可，然而，近幾個月市府路權申請程序出現嚴重瑕疵，每次前往排隊申請路權，總是看到八百壯士和愛國同心會等人未經排隊，進到辦公室與承辦人進行申請程序導致公投盟進幾個月無法成功申請路權。

公投盟認為，近幾個月隨柯文哲與中國當局國台辦以及本地統派政黨來往日益親近，已開始配合親中集團以行政手段箝制台灣人民言論自由及集會自由，今下午3時用未出示公文的反民主手段強拆台獨團體集會據點。

現場群眾激動吶喊「這裡是在顧台灣的？拆了，你今晚睡得著嗎？」，更有不少人破口大罵，「拆就不要壓倒自己」。群眾對於市府工務局「今日下午三點強制拆除」強烈不滿，現場約有百名警力包圍帳篷區，經約1小時勸導，抬離帳篷內群眾。

過程中，一名男子遭鐵釘割傷流血，自行前往台大就醫，另一名男子激動跑上帳篷上，綁上自由台灣黨旗幟，最後在抽一根菸後，在警力勸導下自行爬下帳篷，約下午4時許工作人員拿出電鋸開拆，帳篷硬生生倒塌，現場群眾仍在外圍觀。

警方表示，今天是協助市府拆除帳篷，警力約動員百餘人。

男子爬上帳篷綁旗幟。記者蕭雅娟／攝影
男子爬上帳篷綁旗幟。記者蕭雅娟／攝影
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工作人員下午拆帳篷。記者蕭雅娟／攝影
工作人員下午拆帳篷。記者蕭雅娟／攝影
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公投盟遭拆帳篷，警方勸離男子。記者蕭雅娟／攝影
公投盟遭拆帳篷，警方勸離男子。記者蕭雅娟／攝影
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公投盟遭拆帳篷。記者蕭雅娟／攝影
公投盟遭拆帳篷。記者蕭雅娟／攝影
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