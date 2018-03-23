【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56 聯合報 主筆室



嘉義市一家豆奶攤早餐店，因漏開5元發票遭國稅局嘉義市分局盯上，業者認為稅務人員存心找碴，一氣之下，店家斥資更新收銀機系統，並公告來個大放送，4間店同步優待客人，「蘿蔔糕+蛋」統統只要5元。

約莫同時，擔任台北市長柯文哲2014年競選總幹事的姚立明昨爆料，指柯競選花了1億3000多萬元，和他離開總部時花不到6000萬的數字相差甚遠，更甚者，他看帳冊發現許多不可思議、無法解釋的支出，收據寫了「文宣」，金額寫500萬元，收據就是那種雜貨店買來的「免用統一發票收據」，類似單據4、5張。

和早餐店業者相較， 柯P顯得霸氣不足，不願好好說明，被媒體追問此事時，他僅表示「等一下給發言人回答」，後來見事情無法交代，他又補了一句「哈，雜貨店，不是雜貨店啦，也是有憑有據」，不等媒體再問，又快腳上車離去。

這件事引起綠媒名嘴的注意，刻意拿出一張自製寫著「文宣」及金額500萬元的收據配合演出，痛批柯文哲這樣報帳，「還是個守法的人嗎？」，和上節目的綠營議員一同罵柯「不正當也不合法」；有趣的是，有眼尖的網友看到名嘴的收據上寫著一間便當店，刻意向國稅局檢舉，要求查明小吃店是否逃漏稅。

柯市長刻淡化收據爆料，未料名嘴拿來作文章，又有網友來插花，讓整件事變得有趣起來，但卻照出一場官場現形記，稅吏花費心思，引誘小店上鉤，抓到業者小把柄，也許還引以為樂，要不是有人爆料，這種尋常小事也許天天上演，也沒有人在意，但店家的不服氣，又有誰理你？

柯市長政治行情發燒，藍綠都拿他沒辦法，橫衝直撞強勢挺進連任之路，即使競選總幹事言之鑿鑿談500萬文宣收據，又有誰敢真的去查他到底有沒有核實申報？再看綠媒名嘴被網友抓包的收據，名嘴和綠營高層關係密切，又獨訪過總統，身價不凡，又有那個吏稅敢輕舉妄動？

早餐店業者受了點氣，但事後表現霸氣大放送，只是，不知當初抓業者漏開5元發票的稅吏還會上門買5元的「蘿蔔糕+蛋」？