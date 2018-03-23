北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



北市府工務局今下午派員強拆公投盟位於立法院外的帳篷。圖／讀者提供 分享 facebook

獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設攤在立法院外，台北市政府工務局今天下午4時許強制拆除。公投盟及自由台灣黨發出聲明表示，近幾個月來隨著台北市長柯文哲與中國當局國台辦，以及本地統派政黨的來往日益親近，「已經開始配合親中集團，以行政手段箝制台灣人民的言論以及集會自由」。

聲明指出，本次強拆，市政府聲稱公投盟長期以違建帳篷非法占據馬路，事實上，公投盟自從2008年駐守立法院門口以來，長期都有申請路權以及帳篷設置核可。然而近幾個月，市政府的路權申請程序出現嚴重瑕疵，以及針對不同立場的團體有明顯的雙重標準。

聲明指出，每次公投盟前往市政府指定的路權申請排隊地點進行排隊，等申請時間開始後進到辦公室時，卻總是看到八百壯士或愛國同心會張秀葉等人，已經「未經排隊」進到辦公室並且提早與承辦人員開始進行申請程序，而面對公投盟的申請時卻總是要求「依法排隊」，致使公投盟近幾個月來無法成功申請路權。

公投盟與自由台灣黨表示，近幾個月來隨著柯文哲與中國當局國台辦，以及本地統派政黨的來往日益親近，已經開始配合親中集團，以行政手段箝制台灣人民的言論以及集會自由。在路權申請程序的極度不合理(情況之下，據此理由認定台獨團體的公義訴求以及和平集會為非法活動，卻放任中華統一促進黨以及愛國同心會等統派團體的暴力行徑，成為台北街頭日常。

公投盟與自由台灣黨痛批，柯文哲當初打著反對中國國民黨的身分，登上台北市政府的位置，卻在任職後一再向中國輸誠，並且打壓台獨言論集會，「儼然成為新一代的中國在台代理人」，近一步達成其兩岸一家親並且成為買辦的醜陋政治目的。

聲明指出「公投盟及自由台灣黨的基地不會讓你強拆，在台灣獨立建國之前更不可能自己拆除。「我們會擋拆到底，反對暴政，繼續守護台灣。」