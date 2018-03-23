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專治恐怖情人！內政部研擬「糾纏行為防制法」防勾勾纏

2018-03-23 16:22聯合報 記者林河名╱即時報導

恐怖情人「勾勾纏」時有所聞，內政部強調，推動「糾纏行為防制法」勢在必行，不能再讓...
恐怖情人「勾勾纏」時有所聞，內政部強調，推動「糾纏行為防制法」勢在必行，不能再讓人民遭受糾纏行為的侵擾。聯合報系資料照
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為保障人民生活安全免於恐懼侵擾，內政部部務會報於今天下午由警政署報告日前送行政院審查的「糾纏行為防制法」草案辦理情形，內政部長葉俊榮表示，此法案屬進步的「預防犯罪」立法，採行多階段處罰模式，讓被害人在初期面對監視、盯哨等恐怖糾纏時，可即時向司法或警察機關求援，阻止悲劇發生，期能早日完成立法，以杜絕糾纏行為侵擾，讓國人生活更安穩。

內政部表示，我國現行「家庭暴力防治法」、「性騷擾防治法」及「社會秩序維護法」等，對於跟蹤、騷擾行為分別定有處罰規定，但這些法律僅就特定關係、與性別有關或跟追所為規範，至於不具這些要件的一般跟蹤或騷擾等糾纏行為，即難以處罰並預防憾事發生，形成法律規範的漏洞。

為填補現行法律規範的漏洞，內政部成立推動立法小組，召開多次研商會議及公聽會，邀請人權及法制專家學者及相關機關，參考日本及德國立法例，擬具「糾纏行為防制法」草案，相關重點包括：

一、明定糾纏行為是出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續監視、盯哨、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為，使人心生厭惡或畏怖。

二、於民眾報案後，由警察機關開始調查，對現行實施糾纏行為之行為人，警察機關得即時勸阻或制止。經調查有糾纏行為者，警察機關得對行為人為警告處分或處1萬元以上，10萬元以下罰鍰。對一時糊塗等危害情節較輕微者，可給予警告，以利行為人改過自新。

三、經警察機關警告或罰鍰後2年內，如仍再有糾纏行為，則交由法院核發防制令制度，禁止行為人再為糾纏行為，並得命行為人遠離被害人住居所、工作場所或其他防止糾纏行為之必要措施，提供被害人更為周延的保護。如違反防制令處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣30萬元以下罰金。

內政部強調，推動「糾纏行為防制法」勢在必行，不能再讓人民遭受糾纏行為的侵擾，未來「糾纏行為防制法」將與「家庭暴力防治法「、「性騷擾三法（性騷擾防治法、性別工作平等法及性別平等教育法）」等有關婦幼安全、性別主流化或性自主權之法律，構建完整之被害人保護網，提供人民安全平穩的生活環境。

警察內政部性騷擾
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