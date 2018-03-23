談波頓 呂秀蓮：美國用行動表示台灣重要

2018-03-23 16:38 中央社 台北23日電



前美國駐聯合國大使波頓將出任白宮國家安全顧問，前副總統呂秀蓮今天說，很明顯看起來，美國總統川普已經認定俄國、中國是美國的對手，美國「用行動表示台灣是非常重要」。 中央社 分享 facebook

前美國駐聯合國大使波頓將出任白宮國家安全顧問，前副總統呂秀蓮今天說，很明顯看起來，美國總統川普已經認定俄國、中國是美國的對手，美國「用行動表示台灣是非常重要」。

美國總統川普宣布，前美國駐聯合國大使波頓將接任麥馬斯特，出任白宮國家安全顧問。波頓言詞犀利，是華府有名的鷹派，同時他向來友台，曾主張美台應該復交。

呂秀蓮今天接受媒體訪問指出，她過去擔任立委時，曾在台北主辦台灣加入聯合國研討會，那時波頓有來過，而波頓擔任美國駐聯合國大使時，也非常支持台灣；波頓基本上就是認為，台灣是一個國家，台灣長期受到中國的打壓，波頓非常抱不平，所以在聯合國有機會，也會替台灣講話。

她說，很明顯看起來，川普任內已經認定俄國、中國是美國的對手，所以，「用行動表示台灣是非常重要」，大家可以期待6月AIT新大樓啟用，「下一步應該是正常化吧」。

呂秀蓮指出，川普現在要「拉緊台灣、把台灣攬牢牢」；但是，台灣也要做好準備，因為，中國不會善罷甘休。

對於中美貿易大戰一觸即發，呂秀蓮說，之前川普跟北韓在軍事上較勁，現在南北韓情勢稍微可以喘息，川普就回過頭來與中國打經濟戰，因為中美貿易逆差的確很嚴重。

她說，台灣與中國的關係，經濟上非常密切，現在美中像兩隻大象在打架，周邊的小動物也要做準備，也許台灣在經濟上會受一些影響，但是有利有弊。