綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議會今進行財政局、主計處業務報告，國民黨議員李中岑要將發言時間讓給同黨議員王家貞，但遭擔任主席的民進黨議員唐碧娥阻止，並罵王「潑婦罵街」，王要求議會資訊組播放唐罵人的錄影畫面，唐堅持不同意放，引起王不滿直衝主席台，會議幾度中斷。

今天議會藍綠議員紛紛對房屋稅提出問題，引發熱烈討論，李中岑原要將發言時間交給王家貞發言，但遭唐碧娥阻止，並罵王「潑婦罵街」，後來輪到王家貞發言時，王要求議會資訊組播放唐罵人的畫面，唐立即說「不要放」，王進一步問「為什麼不能放，這是我的發言時間」，唐隨即又說「主席命令不准放」，雙方僵持不下。

王家貞對唐碧娥說，「妳把台南市議會水平拉得如此不堪，做了幾屆立委的人，還可以口出穢言」，並重申「這是我的發言時間，請資訊組放帶子」，唐碧娥回「妳要發言就發言，不發言時間照走」，同時再次強調「不准放」。

王怒說「妳有什麼資格不准放，妳是選上皇帝了嗎」，不滿唐堅持不同意放影帶，隨後衝上主席台要唐別講話。國民黨議員洪玉鳳批，唐根本是在護航市政府，令人遺憾。議員林燕祝說，唐護航過度，目前已有4個議員將唐提送紀律委員會，相信市民會用選票還給她。

唐碧娥表示，她身為主席相當中立，由於現在是質詢財政局、主計處的時間，因此沒必要播放她的畫面。