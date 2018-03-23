影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林洧旭 ╱即時報導



菲律賓22號宣布將在距離蘭嶼東南方約98公里的雅米島設海事基地，打擊非法捕魚問題。消息傳出引發漁民憂心廣大興事件重演。行政院長賴清德表示雅米島屬重疊海域之外，會密切注意。而漁業署則回應，如果菲律賓增強護漁能量，我方也會加強應對。

菲律賓軍方22號宣布，下個月將於雅米島興建海事基地，打擊非法捕魚問題。但位於蘭嶼東南方的雅米島，面積1.2平方公里，距離蘭嶼約98公里，距離之近讓蘭嶼居民反彈，擔心雙方漁業衝突加劇。

行政院長賴清德說：「如果說是在台灣的海域之內，那當然衝突性就會比較高，目前是在台灣跟菲律賓重疊海域之外，換句話說，是比較屬於菲律賓本身的海域之內，這種狀況之下，我們密切注意。」

台菲間的經濟海域有高度重疊，加上2013年的廣大興事件，衝突中我國漁民遭菲國開槍身亡。當時台菲間關係一度緊張。現在菲律賓又有動作，漁業署副署長呼籲菲律賓要遵守台菲漁業協定。

漁業署副署長林國平說：「如果菲律賓增加執法能量，我們海巡也會視狀況，調整護漁能量。」

漁業署表示，菲律賓此舉可能增加我國漁船作業風險，如果雙方遵守漁業協定，不會再發生廣大興事件，不過菲律賓動作頻繁，有立委呼籲，應透過外交方式溝通協調。