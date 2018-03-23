首屆人權諮商 台盼歐盟協助建立司法互助

2018-03-23 15:28 中央社 台北23日電



世界人權宣言將屆滿70週年之際，台灣與歐盟召開首屆人權諮商，討論各項人權議題。歐盟肯定台灣在人權方面的發展；同時，台灣也希望歐盟協助台灣與歐盟會員國建立司法互助關係。

台灣與歐盟昨天在台北召開首屆人權諮商，由行政院政務委員羅秉成、歐盟對外事務部（外交部）人權事務處處長賈西亞培瑞斯（Mercedes Garcia Perez）擔任共同主席。台灣方面有外交部、法務部、內政部、衛生福利部等官員出席。

會後，羅秉成出席一場有關人權議題的講座時表示，世界人權宣言將滿70週年之際，台歐盟召開首屆人權諮商，具有歷史意義。藉由這項會議的召開，台歐盟進行更深入、廣泛的對話，會中共觸及9項議題，包括性別平等、外籍移工權益等。

羅秉成說，歐盟在會中肯定台灣在人權方面的發展。同時，台灣也向歐盟表示，希望獲得有關司法互助、環境健康權、醫療健康權的協助。

有關司法互助的議題，羅秉成舉例說明，台灣人在歐盟國家涉及電信詐欺等犯罪行為，若無法引渡回台受審，很可能被送到中國大陸，但是中國大陸的司法制度與人權狀況令人擔憂。既然是台灣人，犯罪後應該要遣送回台受審。

羅秉成表示，歐盟雖然不能介入會員國有關遣返的問題，但應能適度發揮影響力，協助台灣與歐盟會員國建立司法互助的關係。

對此，賈西亞培瑞斯受訪時表示，歐盟可以向會員國提出台灣的關切，但因為這是司法問題，歐盟沒有權力要求會員國怎麼做。

此外，在醫療人權方面，羅秉成說，台灣國際上的外交困境，使得參與世界衛生大會（WHA）越來越困難，在人權諮商會議中，台灣也重申參與WHA對台灣醫療人權的重要性。

羅秉成表示，台灣與歐盟在人權上有一個共同價值，他稱為「人權價值同盟的夥伴關係」，台灣醫療人權受限，希望歐盟在適當時機協助台灣。

同時，羅秉成表示，台灣在性平教育方面的表現，受到歐盟肯定，歐盟認為是值得學習的部分。

羅秉成說，台灣還有需要改進的地方，包括對遠洋漁船外籍漁工的處遇。目前台灣已提出改進的方法，包括在21個國家派駐巡檢員；針對這方面，歐盟提出許多建議，包括如何能有效檢查，如何培訓巡檢員等，台灣也會持續進行改善。

賈西亞培瑞斯也出席同一場人權講座。她致詞時表示，肯定台灣在民主、人權方面的發展，在亞洲扮演重要角色。

她說，歐盟樂見去年5月台灣同婚釋憲案的結果，盼台灣政府儘速完成應修的法律。

去年5月24日，同婚釋憲結果出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改或制定相關法律。

賈西亞培瑞斯率領另外3位歐盟對外事務部官員本周訪台，今天將結束行程。除與政府舉行人權諮商外，21日也與國內公民團體進行交流。