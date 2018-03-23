親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台境外通關赴美
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠案過關
賑災款遭疑濫用
繆德生告別追思
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

獨家／黃俊雄之子公司涉內線 霹靂國際遭搜索

護理師帶狗進醫院 保全拍照貼網惹議！公司挺：做得好

綠籲取消警加班費上限 人事行政總處：通盤檢討

2018-03-23 14:28中央社 台北23日電

民進黨立委高志鵬等人今天表示，警察超勤加班情形嚴重，受限法令超過一定標準，只能換補休或嘉獎，因此要求取消加班費上限。人事行政總處官員說，會請內政部通盤檢討。

台灣警察工作權益推動協會監事大白（化名）今天在立委高志鵬、姚文智、台北市議員李慶鋒陪同下召開記者會表示，受限於法令規定，警察當月份超勤加班費超過新台幣1萬7000元，或超勤加班超過100小時，機關就可不核發加班費，改以補休或每40小時記1支嘉獎代替。

「若以8小時換一天補休計算，1支嘉獎要用5天休假來換，這樣的制度合理嗎？」大白說，警工會要求，應取消超勤加班費上限，實報實銷；依勞基法精神，超勤加班費核發應視加班時間加成1.33至1.66倍，不能以不等價像是記嘉獎等方式搪塞。

高志鵬說，許多警察超時加班根本領不到加班費，上限100小時原本是要保護員警，現在卻變成擋箭牌，超過100小時就不發加班費，「警察已經做功德做很久」，呼籲取消加班費上限。

姚文智表示，台北市政府編列警察加班費預算，執行率僅有84%，為什麼沒辦法真正發到警消身上？中央應檢討加班費發放、支給標準，地方政府能配合的，尤其大型陳抗都在台北市，員警負擔特別重，相關辦法、獎金發放也要調整。

他說，治本方面，整體警力員額、薪級制度，希望警政署在近期內在立法院討論時，能有完整、徹底的改善，未來他在內政委員會，將繼續追蹤。

出席記者會的行政院人事行政總處給與福利處專門委員黃悅茵說，取消加班費上限，因涉及預算部分，會請內政部通盤檢討，依行政程序報行政院配合處理。

警政署人事室副主任張淑芳說，加班費超時規定上限，是行政院在民國89年訂的規定，會將同仁意見帶回去研究，通盤檢討、適時反映意見。

加班費警察補休
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

聯晚精采30／「太苦了」余文返職場 避談往事

2018-03-23 14:31

聯晚精采30／追弊！扁有罪 馬無罪確定

2018-03-23 14:28

警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51

立委提案 空污嚴重惡化得停班停課

2018-03-23 11:50

綠營擁抱希特勒？羅智強：拿鄭南榕案打侯友宜無理

2018-03-23 09:18

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

陳菊見董雲裳 美國務院東亞局推文發合照

2018-03-23 05:41

馬英九領銜「護司法公投」 連署書送中選會

2018-03-23 00:00

出席WHA不樂觀 外長：爭取雙邊會議

2018-03-23 00:00

東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈

2018-03-23 00:00

董雲裳會陳菊：美台應站同陣線

2018-03-23 00:00

陳菊華府會見 美國代理亞太助卿董雲裳　

2018-03-22 22:25

陳菊見美亞太副助卿董雲裳 董：台美安全合作會更加強

2018-03-22 22:01

副總統盼日僑發揮影響力 助台日簽EPA

2018-03-22 20:18

重大冤錯案 立委要新檢察總長給交代

2018-03-22 17:10

【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？

2018-03-22 17:07

日本國會議員發表聲明文 力挺我參加WHA

2018-03-22 16:58

影／黃之瀚承諾台灣安全 吳解讀:肯定新南向

2018-03-22 16:38

影／國會辦公室飄藝術風 一覽立委畫作收藏

2018-03-22 16:23

查諷扁行動劇 邱太三：與違法失職無關

2018-03-22 15:39

影／漁船遭驅趕 謝長廷:日秀兩條魚照片

2018-03-22 14:55

影／公費疫苗採購轉向？陳時中:絕無政治算計

2018-03-22 14:39

前國安局長蔡得勝：陸惠台措施有殺傷力

2018-03-22 14:26

WHA不邀台灣？吳釗燮坦言不容樂觀

2018-03-22 14:25

影／幫李文輝申請來台 柯P：市府又沒開旅行社

2018-03-22 14:25

馬英九領銜護司法公投 連署書送中選會

2018-03-22 14:20

雙城論壇不辦？柯文哲：且戰且走

2018-03-22 14:14

新任檢察總長 江惠民呼聲高

2018-03-22 14:11

謝長廷說漁民活潑 漁會：政府應硬起來，非胳膊向外彎

2018-03-22 13:59

郭金發之子郭建盟 民進黨高市議員初選獲最高支持度

2018-03-22 13:58

美中台關係 蔡得勝：台應思考發揮最大效能

2018-03-22 13:56

開放核食換加入CPTPP？謝長廷：不會

2018-03-22 13:06

謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護

2018-03-22 12:55

五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51

民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年

2018-03-22 12:46

吳釗燮：短期內不會有斷交狀況發生

2018-03-22 12:41

完成下鄉訪視 賴清德：盼縮短中央及地方距離

2018-03-22 12:23
看更多

熱門文章

鄭弘儀亮出假5百萬收據 網友刻意檢舉店家逃漏稅

2018-03-22 22:52

若在台事前入境美國 桃機：別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙

2018-03-23 12:29

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

2018-03-23 11:24

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00

騎士貼日本軍旗催油門闖遊行隊伍 險被群眾圍毆

2018-03-22 16:00

繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」

2018-03-23 08:05

【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？

2018-03-22 17:07

蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應

2018-03-23 01:14

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

流動廁所通通不能進來！群眾怒在凱道燒紙錢

2018-03-22 18:04

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

憂退款數目高？ 花蓮震災捐款官網悄移除相關資訊

2018-03-22 22:39

東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈

2018-03-23 00:00

昨夜痛失慈母！分局長廖材楨今堅守街頭陳抗維安

2018-03-22 19:54

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

距台不到百公里 菲國將駐軍最北端防盜漁

2018-03-23 00:00

南沙太平島海巡駐軍實施環島海域實彈射擊

2018-03-22 15:56

哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕

2018-03-23 11:56

太平島海巡駐軍實彈射擊演習 越南抗議

2018-03-22 18:55

傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了

2018-03-23 09:26

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

澎湖黨部前主委鄭清發宣布選縣長 藍軍分裂？

2018-03-22 20:33

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

民進黨高市議員初選 菊系大贏家

2018-03-23 00:00

影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠

2018-03-23 12:21

反年改團體 立院五星旗海中哀悼謬德生

2018-03-22 16:02

菲國建海事基地 海巡署：不影響護漁

2018-03-22 23:38

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘

2018-03-22 23:22

董雲裳會陳菊：美台應站同陣線

2018-03-23 00:00

菇業環保危機 中市難救急

2018-03-23 00:27

回報民調她有「禮」 國民黨桃市黨部譴責

2018-03-23 00:08

美將對台開放「前站查驗」 藍：台美關係重大突破

2018-03-23 12:14

綠營擁抱希特勒？羅智強：拿鄭南榕案打侯友宜無理

2018-03-23 09:18

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33

北市議員選舉／國民黨反彈四起 港湖區不排除改提5席

2018-03-22 23:58

菲國建軍事基地距蘭嶼僅98公里 賴清德：要看有無合法

2018-03-23 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top