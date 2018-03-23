悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



警察超時出勤近年已成為常態。 聯合報系資料照 分享 facebook

近年集會遊行暴增，警察工作超重，但受限法令，警察每月超勤加班超過100小時或加班費超過1萬7000元，多出加班工時只能用記嘉獎、補休取代。民進黨立委高志鵬譏諷「連員警都在做功德」，呼籲政府取消加班費上限，這樣可以價制量，若地方政府發到加班費快透支，就用減少勤務，減輕警察工時。

警察超時出勤近年成為常態，但受限「警察機關外勤員警超勤加班費核發要點」、「公務人員不適用勞基法」，員警加班費設有上限，超過上限只能改記嘉獎。

立委籲：取消加班費上限

立委高志鵬、姚文智及議員李慶鋒今舉行記者會要求政府刪除加班費上限的實行要點，與會的台灣警察工作權益推動協會理事大白（化名）說，行政獎勵用來取代加班費，40小時加班換取1支嘉獎，然而8小時換一天補休，「這支嘉獎要用5天休假來換，這樣的制度合理嗎？」

大白表示，加班費上限1萬7000元，南部根本沒辦法達到上限，很多只有1萬2000元，北市剛畢業的菜鳥員警都可能突破加班上限，且延長工時會造成各種疾病，包括腸胃、心血管，心理部分會有慢性疲勞、憂鬱症、躁鬱症，他呼籲延長工時應另外加給。

人事行政總處給與福利處專委黃悅茵表示，取消加班費上限涉及預算編列，若要取消應是內政部權責，且涉及地方財政，所以要去溝通；警政署人事室副主任張淑芳說，超勤上限是行政院訂定的要點，會帶回研議。