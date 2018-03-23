警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



警察加班費上限1萬7000元，再多只能換補休或記嘉獎，立委要求取消上限，還給警察應有的加班費。記者胡宥心／攝影 分享 facebook 近年集會遊行暴增，警察工作超重，但受限法令，警察每月超勤加班超過100小時或加班費超過1萬7000元，多出加班工時只能用記嘉獎、補休取代。民進黨立委高志鵬、姚文智及議員李慶鋒今開記者會，要求刪除加班費上限的實行要點。

警察超時出勤近年成為常態，但受限「警察機關外勤員警超勤加班費核發要點」、「公務人員不適用勞基法」，員警加班費設有上限，超過上限只能改記嘉獎。台灣警察工作權益推動協會理事大白（化名）說，行政獎勵用來取代加班費，40小時加班換取1隻嘉獎，然而8小時換一天補修，「這支嘉獎要用5天休假來換，這樣的制度合理嗎？」

大白表示，加班費上限1萬7000元，南部根本沒辦法達到上限，很多只有1萬2000元，北市剛畢業的菜鳥員警都可能突破加班上限，且延長工時會造成各種疾病，包括腸胃、心血管，心理部分會有慢性疲勞、憂鬱症、躁鬱症，他呼籲延長工時應另外加給。

高志鵬則譏諷連員警都在做功德，他呼籲，取消加班費上限，這樣可以以價制量，若地方政府發到加班費快透支，就用減少勤務，減輕警察工時。

對此，人事行政總處給與福利處專委黃悅茵表示，取消加班費上限涉及預算編列，若要取消應是內政部權責，且涉及地方財政，所以要去溝通；警政署人事室副主任張淑芳說，超勤上限是行政院訂定的要點，若要取消會帶回研議。