聯晚精采30／「太苦了」余文返職場 避談往事

2018-03-23 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張世杰 ／台北報導



歷經馬英九特別費案的風風雨雨，唯一入獄的公務員余文，回到北市府服務，在長官、同事眼中，是位細心、幽默的老大哥。 余文／提供 分享 facebook

馬英九任台北市長時爆發特別費案，秘書余文黏貼不實單據，被控偽造文書罪，成了全國唯一入獄的公務員，事過8年，余文絕口不向別人提往事，但錯過小孩成長，跟父母有了疙瘩，是他心中永遠的痛。

出獄後，余文回到北市府上班，穿著樸素外套、老舊西裝褲，跟民眾腦中的老公務員樣貌差不多。

「太苦了」，被問到當年服刑往事，余文說出這3個字，語調沒哽咽沒泛淚，他平靜形容，監中是很險惡的地方，出獄時體重從81公斤瘦到74公斤。

當初告知2個小孩「爸爸出國去了」，事後才明白他們都知道爸爸去坐牢了。余文說，儘管是政治因素，卻無從解釋，僅能跟小孩講，他確實有做錯事，但不至於坐牢，其他一切，余文絕口不提，塵封在記憶深處。

對於前長官馬英九，余文說，出獄後兩人只通過1次電話，馬政府期間每年仍收到1元紅包，他知道不可能會再見到馬，但若不期而遇，應該也是普通的問好罷了。

余文依舊在北市府服務，做一般文書業務，也從台北大學研究所順利畢業，一名長官受訪時也讚許余文「很Nice」、做事細心，對於是否想再做財務，余文則微微笑說，「打死也不願去做」，因為那是曾經讓他重重跌了一跤的工作。