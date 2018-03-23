聯晚精采30／追弊！扁有罪 馬無罪確定

2018-03-23 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王聖藜 ／台北報導



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特別費風暴

馬英九特別費案和國務機要費案都在2006年爆發，一個是上看總統大位的北巿長馬英九，一個是現任總統陳水扁，引起社會重大關注，新聞攻占各大報頭版，各方消息連環爆，聯晚當年也大篇幅報導，在新聞競爭的壓力下，多有獨家。

其中特別費案持續最久，牽連也最廣，因特別費案牽連的政務首長也最多，影響所及，2011年立法院通過特別費除罪化。事過境遷，經手官員紛被判無罪，當中「最倒楣」的應該就是時任台北巿長馬英九秘書長的余文，他三審判有罪定讞，也是唯一一個為此坐牢的公務員。今年聯晚30，記者找到這幾年來一直低調的余文。

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扁弊案連環爆關押6年保外就醫

馬案則促成特別費案除罪化

前總統陳水扁、馬英九從政均惹官非，2006年時任台北巿長的馬英九特別費案爆發，同年即將卸任總統的陳水扁也因國務機要費案被盯上，後來扁家弊案連環爆，馬英九雖特別費案全身而退，卸任後仍官司不斷。

辦案人員回憶當初偵辦馬、扁案，扁家相關帳戶用一張圖畫出來，枝開葉散，「像蜘蛛網一樣複雜」；馬家則很單純，「金流像2條河一般」，就是馬把錢匯入夫人周美青的帳戶用作家用、豢養「馬小九」。

馬英九特別費案緣於他被告發擔任北市長時公費徇私報銷，隨後引爆告發潮，最後藍、綠200多位首長陷入司法風暴；辦案人員曾以「血流成河」來比喻這場一發不可收始的恐怖氛圍，建議修法解套，後來促成會計法修法，特別費案被除罪化。

馬英九在2007年2月13日起訴後宣布辭黨主席、參選總統，審判時，馬用「大水庫」理論主辯捐款大於收入，一路力爭無罪，於2008年4月24日無罪確定，不過余文因偽造文書卻被判刑定讞。

扁卸任前，國務機要費即被盯上，扁嫂吳淑珍因無刑事豁免權先被起訴，起訴時檢察官預留伏筆，將扁定位成「潛在性」被告，2008年5月20日扁下台當天，被限制出境，後來的發展是扁被上銬、被聲請羈押禁見獲准，掀開扁家一波波弊案。

陳水扁2008年11月12日被羈押，12月12日被起訴，2010年11月11日起龍潭等案陸續定讞，扁共被定應執行刑20年、併科罰金2億5000萬元，貪汙所得6億181萬元沒收；扁關押前後6年，在馬政府後期2015年1月5日，准許保醫治迄今。

有趣的是，當年偵辦起訴馬、扁案的台灣高檢署查緝黑金行動中心及取代查黑中心成立的最高檢察署特偵組，不等扁馬官司出清，竟也早一步走入歷史，諷刺的是在陳水扁總統任內成立的最高檢察署特偵組，最風光時期，竟是偵查扁家弊案，即使如此，最後也不敵政治，2017年元旦廢除。