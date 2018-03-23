沃草／司法冤案不用道歉、不用負責？ 段宜康：檢察官難道有「豁免權」？

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

段宜康表示，冤案雖得平反卻未咎責相關失職檢察官，他為此痛批法務部。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

司法冤案時有所聞，不管鄭性澤案、江國慶案等雖終得平反，卻不見相關檢察官被咎責。民進黨立委段宜康今（22）日砲轟檢察官系統明知造成冤案，甚至也替當事人提非常上訴，卻未對失職檢察官咎責，就連當年錯誤起訴鄭性澤的沈姓檢察官仍繼續任職。他痛批：「這些案子告訴我們，檢方是會犯錯的。他們犯錯跟一般人不一樣，一般人要負責，你們不用負責！」似乎有「道歉豁免權」。在長達13分鐘內的質詢內，法務部長邱太三幾乎都只點頭、很少回答。

邱太三今日赴立法院司法及法制委員會進行業務報告，雖已是這禮拜第三次踏入委員會備詢，但少數立委質詢火力依舊不減。

「道歉不是為了自己所做的事情道歉，而是你為這個體系道歉。這不是你做的，但既然是一體的、延續的，就應該承擔起責任。」段宜康說，近日看到南韓檢察總長文武一陸續向過去威權時期受害者道歉，因此有感而發，那臺灣呢？他表示，政府首長喜歡高喊「檢察一體」（指檢察機關不分層級、上下一體），但遇到冤案卻又將責任分割一乾二凈。

段宜康語重心長說到，臺灣即將產生第八位檢察總長，但幾乎很少看到檢察總長為司法疏失道歉，「不論是過去白色恐怖受難者或者解嚴後的錯案，向社會或當事人道歉，為何這麼困難？」他疑惑表示，在冤案中除了對當事人造成傷害，對於被害人家屬而言也找錯了加害人，為何不給他們一個道歉？他質疑，難道「檢察總長、檢察官對於道歉有豁免權？」

段宜康用投影片替邱太三上「司法冤案」這堂課。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

段宜康一一點名：「鄭性澤案中的檢察官、臺中地檢署檢察長、豐原分局分局長、刑事小隊長，這些人通通不用負責任。」

「紀富仁案，連DNA鑑定結果都還未出爐就直接起訴的檢察官，後來檢察官是被監察院彈劾才記過、退休，不然好像都沒有事情。」

「蘇炳坤案，檢察總長因為知道他被刑求，所以提出四次非常上訴；新竹地檢也提再審，因為知道自己做錯了。最後是由當時法務部長陳定南拜託前總統陳水扁特赦，因為檢察系統發生重大錯誤、所有手段都救不了，還要拜託總統。」備詢的邱太三聽聞頻頻點頭。

段宜康高分貝質疑，為何檢察系統明明知道自己犯錯，但「該負責的不用負責，道歉也不用」。他表示，不光是鄭性澤案，司法冤案的加害人都應該被追究，「這才叫正義」。他痛批，這些檢察官不僅沒有道歉，甚至還繼續任職，「你們有沒有一點自省的能力，你們有沒有一點知道廉恥的表現啊！」

段宜康表示，他並非要求邱太三立刻道歉，這樣「太輕率、太廉價」，而是呼籲政府應對所有冤案有個交代。

經過段宜康落落長的訓話後，邱太三這才首度回應：「確實，應該深自檢討和勇於道歉，過去有少數司法人員表現過，但這的確不是個常見的現象。」

最後段宜康撂下：「你不要以為我這次問完就會結束。」對此，邱太三回應：「當然有些不是故意的，或是相當程度疏失，都極力督促。」他說明，目前有些失職人員會自動退休、辭職，而評鑑機制不良之處，也會在未來《法官法》修正時改善機制。而內部審議機制也在做檢討改進中。

但此番回應仍舊惹得段宜康痛批：「你們有沒有追究刑求的人？沒有啊！我去年問到現在沒有啊，你具體動作呢？」邱太三回應，會由相關地檢署做後續處理。