菲國建軍事基地距蘭嶼僅98公里 賴清德：要看有無合法

2018-03-23 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院長賴清德今天在立法院接受媒體提問。記者周佑政／攝影 分享 facebook 菲律賓軍方22日宣布，為了打擊魚場盜捕，下月起將在菲律賓最北小島雅米島（Mavulis）興建軍事基地；雅米島距離蘭嶼僅約98公里，是距離台灣最近的菲國領土。行政院長賴清德今天受訪表示，要看菲律賓做這個軍事措施，有無符合國際法的規定，他會請國防部與外交部詳細研究後，再跟社會大眾報告。

菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）昨表示，軍方與地方政府在巴丹群（Batanes）的雅米島（Mavulis）興建混凝土避風所，預定可在4月完工。