菲國建軍事基地距蘭嶼僅98公里 賴清德：要看有無合法

相關新聞
傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了2018-03-23 09:26
綠營擁抱希特勒？羅智強：拿鄭南榕案打侯友宜無理2018-03-23 09:18
整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」2018-03-23 09:00
陳菊見董雲裳 美國務院東亞局推文發合照2018-03-23 05:41
馬英九領銜「護司法公投」 連署書送中選會2018-03-23 00:00
出席WHA不樂觀 外長：爭取雙邊會議2018-03-23 00:00
東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈2018-03-23 00:00
董雲裳會陳菊：美台應站同陣線2018-03-23 00:00
陳菊華府會見 美國代理亞太助卿董雲裳2018-03-22 22:25
陳菊見美亞太副助卿董雲裳 董：台美安全合作會更加強2018-03-22 22:01
副總統盼日僑發揮影響力 助台日簽EPA2018-03-22 20:18
重大冤錯案 立委要新檢察總長給交代2018-03-22 17:10
【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？2018-03-22 17:07
日本國會議員發表聲明文 力挺我參加WHA2018-03-22 16:58
影／黃之瀚承諾台灣安全 吳解讀:肯定新南向2018-03-22 16:38
影／國會辦公室飄藝術風 一覽立委畫作收藏2018-03-22 16:23
查諷扁行動劇 邱太三：與違法失職無關2018-03-22 15:39
影／漁船遭驅趕 謝長廷:日秀兩條魚照片2018-03-22 14:55
影／公費疫苗採購轉向？陳時中:絕無政治算計2018-03-22 14:39
前國安局長蔡得勝：陸惠台措施有殺傷力2018-03-22 14:26
WHA不邀台灣？吳釗燮坦言不容樂觀2018-03-22 14:25
影／幫李文輝申請來台 柯P：市府又沒開旅行社2018-03-22 14:25
馬英九領銜護司法公投 連署書送中選會2018-03-22 14:20
雙城論壇不辦？柯文哲：且戰且走2018-03-22 14:14
新任檢察總長 江惠民呼聲高2018-03-22 14:11
謝長廷說漁民活潑 漁會：政府應硬起來，非胳膊向外彎2018-03-22 13:59
郭金發之子郭建盟 民進黨高市議員初選獲最高支持度2018-03-22 13:58
美中台關係 蔡得勝：台應思考發揮最大效能2018-03-22 13:56
開放核食換加入CPTPP？謝長廷：不會2018-03-22 13:06
謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護2018-03-22 12:55
五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據2018-03-22 12:51
民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年2018-03-22 12:46
吳釗燮：短期內不會有斷交狀況發生2018-03-22 12:41
完成下鄉訪視 賴清德：盼縮短中央及地方距離2018-03-22 12:23
阻陳抗 北市警去年花535萬租吊車、堆高機2018-03-22 12:18
川普簽署台旅法 賴清德：有助進一步深化台美交流2018-03-22 12:08
警方維安每次只領勤務費 445 元 葉俊榮：的確有抱怨2018-03-22 11:59
雙城論壇幫忙提申請？柯P否決：北市府又不開旅行社2018-03-22 11:51
沃草／藍問是否願放貸ODA並負呆帳責任？ 綠委吳秉叡飆罵2018-03-22 11:36
熱門文章
頻與戰友翻臉 孫大千批柯文哲「孤膽英雄、慣老闆」2018-03-22 12:11
鄭弘儀亮出假5百萬收據 網友刻意檢舉店家逃漏稅2018-03-22 22:52
韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的2018-03-22 15:02
齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關2018-03-22 10:39
騎士貼日本軍旗催油門闖遊行隊伍 險被群眾圍毆2018-03-22 16:00
【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？2018-03-22 17:07
整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」2018-03-23 09:00
繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」2018-03-23 08:00
扁的擁抱發威 陳致中市議員初選民調衝第一2018-03-22 11:46
告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府2018-03-22 14:48
謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護2018-03-22 12:55
蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應2018-03-23 01:14
國防部否認參謀總長管頭髮 但有圖有真相2018-03-22 12:36
五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據2018-03-22 12:51
流動廁所通通不能進來！群眾怒在凱道燒紙錢2018-03-22 18:04
【即時短評】陳致中初選衝第一 「新勇哥」幫大忙2018-03-22 12:20
憂退款數目高？ 花蓮震災捐款官網悄移除相關資訊2018-03-22 22:39
東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈2018-03-23 00:00
繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」2018-03-23 08:05
昨夜痛失慈母！分局長廖材楨今堅守街頭陳抗維安2018-03-22 19:54
電廠用「超超臨界」但空氣仍差 謝長廷：又不是空氣清淨機2018-03-22 10:40
太空包廢棄物成災 菇農苦難言2018-03-23 00:27
在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關2018-03-23 09:25
南沙太平島海巡駐軍實施環島海域實彈射擊2018-03-22 15:56
通過初選 陳致中：年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰2018-03-22 12:46
距台不到百公里 菲國將駐軍最北端防盜漁2018-03-23 00:00
21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙2018-03-23 08:28
要求在航艦艇主動與海軍通聯 海巡遭批：徒增麻煩困擾2018-03-22 14:07
澎湖黨部前主委鄭清發宣布選縣長 藍軍分裂？2018-03-22 20:33
太平島海巡駐軍實彈射擊演習 越南抗議2018-03-22 18:55
反年改團體 立院五星旗海中哀悼謬德生2018-03-22 16:02
詹長權：深澳電廠會是核四翻版2018-03-22 13:37
馬英九領銜護司法公投 提案連署今交中選會2018-03-22 10:40
深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處2018-03-23 07:04
民進黨高市議員初選 菊系大贏家2018-03-23 00:00
菲國建海事基地 海巡署：不影響護漁2018-03-22 23:38
董雲裳會陳菊：美台應站同陣線2018-03-23 00:00
深澳電廠若擴建 學者：中南部受害最嚴重2018-03-22 11:22
民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年2018-03-22 12:46
深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘2018-03-22 23:22
留言