陳菊見董雲裳 美國務院東亞局推文發合照

2018-03-23 05:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



高雄市長陳菊與美國國務院代理亞太助卿董雲裳21日在華府會面，國務院東亞局官方推特22日下午發布兩人的合照，並寫道董雲裳很榮幸會見高雄市長、民主捍衛者陳菊。

陳菊22日上午也透過臉書發布與董雲裳的合照，雙方討論了台美關係、兩岸關係等議題；陳菊臉書指出，董雲裳告訴她，台美在安全方面的合作，今後只會更加強。