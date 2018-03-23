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馬英九領銜「護司法公投」 連署書送中選會

2018-03-23 00:00聯合報 記者黃國樑／台北報導

馬辦發言人徐巧芯秀出馬英九的委託書，證明「護司法公投」是由前總統馬英九所領銜。 ...
馬辦發言人徐巧芯秀出馬英九的委託書，證明「護司法公投」是由前總統馬英九所領銜。 記者杜建重／攝影
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由前總統馬英九領銜，律師陳長文發起的「護司法公投」，昨天在蒐集了二八七六張連署書，跨過公投法提案門檻後，由護司法公投聯盟執行長羅智強與馬英九辦公室發言人徐巧芯等人一同將連署書送交中選會。

羅智強表示，部分公職民代、政治人物公然濫用職權，赤裸裸準備干涉司法，諸如監委陳師孟等人濫權的行為已難容許，故決定發起護司法公投，保護司法不受政治黑手干擾。

徐巧芯也表示，因考量馬英九卸任元首的身分，故主動將馬英九安排為掛名領銜，她並特別秀出馬英九簽名的委託書，以證明這個「護司法公投」確是由馬英九所領銜。

公投發起人陳長文日前也表示，他不能再坐視政治力干涉司法獨立，故決定發起「護司法公投」，以催生妨害司法公正罪，保護司法不受政治黑手干擾。為了讓公投更簡明易記，陳長文決把原來的「反妨害司法公投聯盟」，以正面敘述正名為「護司法公投聯盟」，也把公投名稱改為「護司法公投」。

羅智強說，一般民主法治國家，都有妨礙司法公正的規定，妨礙司法公正行為可分為權和錢的影響力，錢的部分有貪汙、收賄等法律規定可予懲罰，但權力對妨礙司法的影響，是台灣法制中的漏洞，像最近陳師孟妨礙司法的行為這麼囂張，就是因為沒有法律可予制裁。

依公投法規定，中選會需要卅日內完成審核，其間如要需要補正事項者，還需舉辦聽證會，如審核認定符合規定，再由戶政機關於十五日內完成連署署查核，再送相關機關表達意見，完成後即進入第二階段連署。

馬英九公投羅智強
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